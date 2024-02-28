Чат-бот получил инструменты для планирования отпуска, фитнеса и кулинарных рецептов.

Microsoft решила вывести своего чат-бота с искусственным интеллектом Copilot на новый уровень функциональности. Теперь это не просто инструмент для программистов и разработчиков, а полноценный персональный помощник в различных сферах жизни.

Компания добавила четыре специализированные функции Copilot, ориентированные на решение конкретных повседневных задач. Это "Дизайнер", "Планировщик отпуска", "Помощник по приготовлению пищи" и "Фитнес-тренер". Каждый из них использует возможности искусственного интеллекта для создания персонализированных рекомендаций.



Например, функция "Фитнес-тренер" позволяет получать подробные тренировочные планы и видео-инструкции по "растяжке", адаптированные под ваши цели и предпочтения. А "Планировщик отпуска" может не только подобрать оптимальные направления для поездки, но и составить маршрут, рассчитать бюджет и дать другие полезные советы.



По сути, теперь Copilot становится более "человечным". Если раньше это был скорее технический инструмент для IT-специалистов, то сейчас он решает задачи обычных пользователей вроде планирования досуга или занятий спортом.



Конечно, некоторые новые опции пока работают не идеально. К примеру, инструмент дизайна не может корректно загружать отредактированные изображения. А ответы Планировщика отпуска иногда слишком расплывчаты. Так что функционал Copilot еще предстоит дорабатывать и шлифовать.



Возникает резонный вопрос, зачем вообще выпускать такие узкоспециализированные решения на базе ИИ? Ведь универсальные чат-боты вроде ChatGPT могут отвечать на любые запросы, в том числе давать советы по кулинарии или фитнесу.



Однако проблема в том, что общие чат-боты обучаются на огромных массивах данных, которые сложно проконтролировать. А персональные решения, такие как инструменты Copilot, настраиваются на конкретные области и данные, что позволяет обеспечить более высокую точность и релевантность ответов.