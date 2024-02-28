Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Microsoft сделала чат-бота Copilot более персонализированным
Чат-бот получил инструменты для планирования отпуска, фитнеса и кулинарных рецептов.

реклама

Microsoft решила вывести своего чат-бота с искусственным интеллектом Copilot на новый уровень функциональности. Теперь это не просто инструмент для программистов и разработчиков, а полноценный персональный помощник в различных сферах жизни.

Компания добавила четыре специализированные функции Copilot, ориентированные на решение конкретных повседневных задач. Это "Дизайнер", "Планировщик отпуска", "Помощник по приготовлению пищи" и "Фитнес-тренер". Каждый из них использует возможности искусственного интеллекта для создания персонализированных рекомендаций.

Например, функция "Фитнес-тренер" позволяет получать подробные тренировочные планы и видео-инструкции по "растяжке", адаптированные под ваши цели и предпочтения. А "Планировщик отпуска" может не только подобрать оптимальные направления для поездки, но и составить маршрут, рассчитать бюджет и дать другие полезные советы.

По сути, теперь Copilot становится более "человечным". Если раньше это был скорее технический инструмент для IT-специалистов, то сейчас он решает задачи обычных пользователей вроде планирования досуга или занятий спортом.

Конечно, некоторые новые опции пока работают не идеально. К примеру, инструмент дизайна не может корректно загружать отредактированные изображения. А ответы Планировщика отпуска иногда слишком расплывчаты. Так что функционал Copilot еще предстоит дорабатывать и шлифовать.

Возникает резонный вопрос, зачем вообще выпускать такие узкоспециализированные решения на базе ИИ? Ведь универсальные чат-боты вроде ChatGPT могут отвечать на любые запросы, в том числе давать советы по кулинарии или фитнесу.

Однако проблема в том, что общие чат-боты обучаются на огромных массивах данных, которые сложно проконтролировать. А персональные решения, такие как инструменты Copilot, настраиваются на конкретные области и данные, что позволяет обеспечить более высокую точность и релевантность ответов.

#microsoft #чат-бот #copilot #чат-боты #чат боты #чатбот #чат-бот с искусственным интеллектом #чат гпт #чатгпт
+
Написать комментарий (0)
ВТБ отказывается от ПО Microsoft и полностью переход на российскую операционную систему Astra Linux
Microsoft представит игровые хабы для геймеров на ПК
Nvidia, OpenAI, Microsoft и другие технологические гиганты инвестируют в стартап роботов-гуманоидов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
1
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
3
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
9
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
6
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
9
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
9
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
Найдена галактика ZF-UDS-7329, которая на самом деле не должна существовать
+
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1
Фанаты успешно портировали Marvel's Spider-Man 2 на ПК
1
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
1
Модер показал, как выглядит усовершенствованная GTA: San Andreas на движке Unreal Engine 5
+
Рыночная стоимость NVIDIA превзошла ВВП большинства стран мира
8
Премьер-министр Палестинской автономии и правительство уходят в отставку
+

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
51
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
118
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
43
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
5
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
19
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
5
США медленно, но уверенно проигрывают Китаю в Тихом океане считает американский экс-дипломат Ньюшем
1

Сейчас обсуждают

Bearcub
00:05
Тебе лучше знать.
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
MAXIMST
23:41
Как только я сменил на ASUS GX601 ROG STRIX HELIOS черный, понял что это самый прекрасный корпус который вообще видел. Да, 18 кг плюс внутрянка где то 27 кг, но двигать его не нужно и фильтры там хоро...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Валерий Агапов
23:36
КНДР очень хороший и надёжный наш союзник № 1. с развитой военной промышленность и ядерным запасом. Армия КНДР - это спецназ 1,5 млн. чел, а с учётом резерва 7 млн. Называть Украину почти безоружной ...
В Сеуле заявили, что КНДР отправила в Россию порядка 3 миллионов артиллерийских снарядов
Dmitry Pakholkov
23:29
Слил 3 камня от АМД, аж очередь вставала 1400/2200g/3600. И все это на одной платформе B350. Привет интел-бою
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Арбуз
23:21
А как считали этих нацистских ублюдков которые прикопаны в посадках и утилизированны на органы или разложились в кисель? Думаю там можно +30% плюсовать.
Арестович* назвал единственный вариант, при котором ВСУ смогут пойти в новый «контрнаступ»
REY_B_
23:16
Устарело.... На данный момент самое эффективное противотанковое средство, это связки "Ланцет - Ретранслятор". В этом случае оператор может хоть сидеть в своей квартире с видом на Кремль, пить кофий, и...
Немецкая DND демонстрирует новую противотанковую систему C2ATS на выставке Enforce Tac 2024
mozghru
23:11
Сервис палмент.мтс лучше и удобнее(по куар-коду с приложения любого банка),и не нужно левый кошелёк пополнять. И комиссия там меньше.
В Роскомнадзоре рассказали, почему Steam Community попал в реестр запрещённых сайтов
Михаил Иванович
22:59
И где связь с Украиной? Новость про игровую индустрию
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
DIP48
22:54
Fractal Design Define R4 - плюсую.
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
REY_B_
22:53
США мог содержать свою армию, когда все государства Мира несли им деньги триллионами. За свой счёт... Ну не смешите! Да, населения там не мало, и технологии кое-какие ещё есть. Но средний уровень техн...
США медленно, но уверенно проигрывают Китаю в Тихом океане считает американский экс-дипломат Ньюшем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем