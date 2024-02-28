Умные часы OnePlus оснащены двумя процессорами и двумя ОС для расширенного функционала и длительной автономности.

Компания OnePlus, известная своими продвинутыми смартфонами, решила выйти за рамки производства мобильных устройств и представила обновленную линейку смарт-часов OnePlus Watch 2. Эта модель пришла на смену оригинальным OnePlus Watch, выпущенным несколько лет назад.

Главное отличие новинки заключается в использовании запатентованной технологии Dual Engine для возможности использования двух независимых чипсетов и операционных систем. Такой подход позволяет оптимально сбалансировать производительность и энергопотребление.



Первый чипсет Snapdragon W5 от Qualcomm работает на базе Wear OS и обеспечивает совместимость со смартфонами и приложениями на Android. Второй чип BES2700, с низким энергопотреблением, отвечает за базовые функции часов, такие как отслеживание активности, пульса и сна. Благодаря 32 Гб встроенной памяти и 2 ГБ оперативной памяти OnePlus Watch 2 демонстрируют высокую производительность и плавную работу с приложениями.



Дисплей часов выполнен по технологии AMOLED с диагональю 1,43 дюйма и защищен сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Экран отличается яркостью в 1000 кд/м2 и плотностью 466 пикселей на дюйм. Пользователь может выбрать один из 100 доступных циферблатов.



Интересной особенностью смарт-часов является наличие двух режимов работы. В интеллектуальном режиме обеспечивается доступ к мобильным приложениям, таким как Карты, Ассистент Google, Кошелек и другим, при таком использовании часы могут работать около 2 суток без подзарядки.



А вот в режиме энергосбережения время автономной работы увеличивается до 12 дней. При этом сохраняется возможность отслеживания сна, пульса, активности и приема звонков. То есть основные "умные" функции остаются доступны.



Еще одним преимуществом OnePlus Watch 2 являются широкие возможности мониторинга здоровья. Помимо традиционных датчиков, часы измеряют уровень кислорода в крови и уровень стресса пользователя. Часы поддерживают более 100 видов настроек вида спорта и обладают классом водонепроницаемости 5 ATM, что позволяет использовать их в бассейне. OnePlus Watch 2 также отвечают требованию военного стандарта MIL-STD-810H.



Среди прочих технических характеристик стоит отметить наличие GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, а также датчиков освещенности, акселерометра, гироскопа и компаса. Часы OnePlus Watch 2 представлены в двух цветовых вариантах: черном и стальном белом. Продажи стартуют уже 4 марта по цене около 300 долларов США.