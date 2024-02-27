Новейшие микросхемы флеш-памяти Micron занимают в 2 раза меньше места по сравнению с предыдущим поколением.

Американский производитель полупроводников Micron анонсировал выпуск нового поколения микросхем флеш-памяти стандарта UFS 4.0. Эти чипы предназначены для использования в современных смартфонах, планшетах и других компактных мобильных устройствах.

Главной особенностью новинки стали её миниатюрные размеры - всего 9х13 мм. Это абсолютный рекорд для микросхем такого класса. Например, предыдущее поколение аналогичных чипов от Micron имело размер 11х15 мм.



Создать настолько компактные микросхемы удалось благодаря использованию инновационных 232-слойных 3D NAND флеш-чипов и целого ряда передовых технологических решений. Инженеры Micron смогли оптимизировать внутреннюю архитектуру и схемотехнику микросхем для достижения максимальной плотности размещения элементов.



При этом новые сверхкомпактные чипы Micron не только не уступают предшественникам в производительности, но и превосходят их. Так, скорость чтения данных достигает 4300 Мбит/с, а скорость записи - 4000 Мбит/с. Для сравнения, у предыдущего поколения эти показатели составляли 3200 и 1200 Мбит/с соответственно. Такого уровня удалось достичь благодаря фирменной технологии Micron HPM, оптимизирующей работу памяти.



Высокая производительность вкупе с рекордной компактностью делает новые чипы Micron супер решением для создания смартфонов нового поколения. Их можно будет использовать в устройствах с беспрецедентным объемом встроенной памяти до 1 Тб. Кроме того, миниатюрные размеры чипов позволят производителям гаджетов высвободить дополнительное пространство внутри корпуса для увеличения емкости аккумулятора, добавления новых модулей и сенсоров.



Таким образом, можно говорить о технологическом прорыве компании Micron, и в скором времени мы сможем увидеть появление смартфонов нового поколения, которые будут значительно мощнее и функциональнее нынешних флагманов, при этом сохранив компактные размеры.