Собственное производство серверного оборудования позволит банку повысить технологический суверенитет и сократить издержки на оптимизацию.

Крупнейший российский банк «Сбербанк» приступил к выпуску собственных серверов, предназначенных для использования в своих многочисленных дата-центрах. Об этом стало известно от официальных представителей банка.

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По словам представителя, речь идет о серверах на архитектуре x86, собранных на базе процессоров Intel и AMD. Они имеют кастомный дизайн, оптимизированный для работы в условиях дата-центров Сбербанка для максимально эффективного использования вычислительных мощностей и снижения затрат на электроэнергию.



Ранее Сбербанк активно закупал серверное оборудование у ведущих мировых производителей, таких как Dell и Huawei. Однако после ухода этих компаний из российского рынка банку пришлось искать альтернативные возможности. Запуск собственного производства серверов позволит Сбербанку решить проблему импортозамещения в этом сегменте. По оценкам, банку требуется до нескольких десятков тысяч серверов ежегодно, и эта потребность постоянно растет.



Кроме того, собственное производство оборудования имеет экономический смысл для такого крупного игрока на рынке банковских услуг. В долгосрочной перспективе это дешевле, чем покупка готовых решений у сторонних вендоров. По словам представителей банка, запуск производства серверов также способствует созданию новых рабочих мест.



Пока неизвестно, где именно Сбербанк организовал выпуск собственных серверов и в каких объемах. Однако банк уже подал заявку на включение своих серверов в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Это позволит использовать их для нужд государственных структур в рамках программы импортозамещения.



Таким образом, запуск собственного производства серверного оборудования поможет Сбербанку решить проблему технологической независимости и снизить издержки на модернизацию своих дата-центров. А для российского IT-рынка это еще один шаг в сторону импортозамещения вычислительной техники критического значения.