Последняя прошивка BIOS от MSI позволяет материнским платам AMD AM5 работать с модулями памяти DDR5 емкостью 64 Гб.

Компания MSI анонсировала выход специальной прошивки BIOS для своих материнских плат на базе AMD AM5. Обновление позволяет реализовать поддержку модулей оперативной памяти DDR5 увеличенного объема до 64 Гб.

Напомним, что новый стандарт DDR5 появился на рынке совсем недавно. Первопроходцем стала компания Intel, выпустившая в недавно материнские платы 600-й серии с поддержкой этого типа памяти. Изначально DDR5 предлагалась на частоте 4800 МГц. Позже некоторые производители анонсировали модули с более высокими частотами и поддержкой разгона Intel XMP. Однако массовому распространению DDR5 мешали высокие цены.



Понимая, что переход займет время, Intel сохранила обратную совместимость с DDR4 в своих платах. Однако постепенно как Intel, так и AMD отходят от старого стандарта в новых платформах в пользу DDR5.

MSI выпустила обновленный BIOS для всех своих материнских плат серии 600 на базе AM5, включая модели X670, B650 и A620. Теперь они официально поддерживают модули DDR5 объемом до 64 Гб, что позволяет реализовать до 128 Гб на платах с двумя слотами и до 256 Гб с четырьмя.



Подобные обновления BIOS для плат Intel MSI планирует выпустить в течение февраля и марта 2024 года. Таким образом, компания добавляет поддержку крупных модулей DDR5 в свои продукты, отвечая запросам рынка, сообщает Videocardz.