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Nivan
Индия готова потратить $10 млрд на развитие собственной полупроводниковой промышленности
Инвесторы готовы вложиться при условии субсидирования со стороны государства.

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Индия стремится стать одним из ключевых игроков в сфере производства электроники. Если ранее основные усилия были сосредоточены на сборке мобильных устройств, то теперь власти страны планируют развивать и компонентную базу, в частности, производство полупроводниковых чипов. 

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                                                        Изображение: @Tower Semiconductor

Для реализации этих амбициозных планов правительство Индии готово предоставить субсидии общим объемом 10 миллиардов долларов тем компаниям, которые инвестируют средства в строительство на территории страны заводов по производству чипов. Уже поступило несколько предложений от потенциальных резидентов особой экономической зоны в штате Гуджарат - родном регионе нынешнего премьер-министра Индии.

В частности, израильская компания Tower Semiconductor заявила о готовности инвестировать 9 миллиардов долларов в строительство завода по выпуску полупроводниковых чипов. Еще 8 миллиардов готов вложить индийский промышленный гигант Tata Group. Американская Micron также подала заявку на получение субсидий для реализации в Гуджарате проекта стоимостью 2,75 миллиарда долларов.

Таким образом, общий объем заявленных инвестиций уже превышает 20 миллиардов долларов при выделенном правительством бюджете в 10 миллиардов. Поэтому властям Индии придется тщательно отбирать наиболее перспективные и выгодные проекты. Согласно требованиям, государственные субсидии могут покрывать не более 50% от стоимости строительства заводов.

Среди прочего, Tower Semiconductor в течение 10 лет планирует нарастить на своем будущем заводе в Индии производство до 80 тысяч кремниевых пластин в месяц. Tata Group намерена наладить партнерство с тайваньскими компаниями и уже в этом году приступить к возведению производственных мощностей. Планируется выпуск полупроводниковых чипов 40 нм и более современных техпроцессов, сообщает 3dnews и Bloomberg.

#полупроводники #индия #чипы
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