Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Nintendo переносит релиз Switch 2 на весну 2025 года
По слухам, новая консоль Nintendo выйдет в марте 2025 года. Это позволит накопить достаточный запас устройств и игр к старту продаж.

реклама

В сети появился новый отчет японского издания Nikkei, согласно которому выход новой игровой консоли Nintendo Switch 2 запланирован на март 2025 года. Ранее сообщалось, что релиз Nintendo Switch 2 должен был состояться в 2024 году, однако недавно стало известно о том, что разработчики переносят релиз на следующий год.

Согласно новому отчёту Nikkei, выбор периода весны 2025 года в качестве запуска связан со стремлением Nintendo обеспечить достаточные поставки консоли и сформировать солидный стартовый список игр к моменту старта продаж. Март традиционно является удачным месяцем для вывода на рынок нового поколения игровых устройств от Nintendo. В частности, первоначальный Switch также дебютировал именно в марте.

Пока подтверждённой информации о характеристиках и возможностях Nintendo Switch 2 крайне мало. По слухам, новая консоль получит более крупный экран, технологии NVIDIA DLSS и поддержку трассировки лучей. Её производительность станет идентичной Xbox Series S, то есть обеспечит комфортный геймплей в разрешении 1080p.

Компания обещает, что Switch 2 сохранит полную обратную совместимость со всеми играми предыдущего поколения. А благодаря более мощному железу, многие из них смогут работать с улучшенной графикой и большей частотой кадров.

Официального подтверждения даты релиза Nintendo Switch 2 на данный момент нет. Однако если новая консоль и правда выйдет в марте 2025-го, ее анонс тогда должен состоятся уже в этом году.

#nintendo #игровая консоль #switch 2
1
Показать комментарии (1)
Ретро-игры Nintendo доступны теперь в сервисе Nintendo Switch Online
Mario vs. Donkey Kong: ремейк классической игры возглавил японские чарты
Nikkei Asia: Nintendo Switch 2 выйдет не раньше марта 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
7
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
5
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
5
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
4
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
6
Глава Минздрава РФ рассказал, что россиян не устраивает в системе медицинской помощи
2
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
1
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
3
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
2
Defense TV: "Коалиция-СВ" представляет собой "артиллерийскую кувалду", нужную для взлома обороны ВСУ
2
Украина планирует получить американские танки, снимаемые с вооружения австралийской армии
1
Большинство геймеров не готовы покупать Sony PlayStation 5 Pro только ради GTA 6
1
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
GlobalFoundries могла бы заинтересовать Intel как объект поглощения
+
12-ядерный процессор Snapdragon X Elite показал производительность в тестах на уровне AMD и Intel
3
Ноутбуки Dell XPS 2024 уже доступны для покупки
+

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
13
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
145
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
7
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
31
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
32
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
6
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
+

Сейчас обсуждают

RasToCas
03:19
RAID0 (stripe 128k): 2x256Gb SSD Kingston KC600 SATA-III chipset: Intel z77 (ASUS Maximus V Gene) driver: iRST 11.2.0.1006 WHQL extracted by Fernando. Win 10x64 Home.
Ретроклокинг. разгоняем SSD
Опричник
03:16
Линукс любит в карго-культ.
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
22870
03:08
> Nintendo переносит релиз Switch 2 на весну 2025 года Украины не будет, санкции потеряют смысл и будут отменены. Глобальный релиз, е-мое.
Nintendo переносит релиз Switch 2 на весну 2025 года
Евгений Шрайнер
03:08
Если бы биток сразу начал крутиться и стал сильно известнввм, его еше за "совсем дешево" могли бы скупать узким кругом. И тогда возможно не раскрутился так
Сатоши Накамото призывал не рассматривать биткоин как инвестицию
Александр Еремеев
03:01
Интересно, просто переклеят наклейку на готовую китайскую консоль или все таки закажут китайцам чтобы они сделали кастомную.
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
Александар Бугаев
02:50
Ну для моего старого ПК в самый раз.
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
Алексей Козлов
02:42
Как экспериментальная сборка возможно пойдёт. А вот как основная, тут масса вопросов. Например поддержка отсутствует. То есть игры программ будут обновляться, а эта версия останется та же, что и есть.
Создан уникальный Linux, с интерфейсом Windows 11 и поддержкой приложений
daem0ns
02:28
>>>>Я лишь постарался предостеречь пытливые умы от его покупки. диванный теоретик, етить.. если бы ты имел в наличии эти два камня, использовал их некоторое время... То весь твой трындёж имел бы х...
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
REY_B_
02:23
"Инвестиции", это когда даешь кому-то деньги, чтобы он потом вернул тебе ещё больше.... Проблема инвестиций, что желающих взять деньги много, а желающих вернуть их... даже просто вернуть, гораздо мен...
Сатоши Накамото призывал не рассматривать биткоин как инвестицию
Виктор Тимофеев vikttimo
02:08
загадка ,как тупые арабы умеют делать серьёзное оружие или им кто то подарил разработки
Reuters: Иран передал РФ сотни баллистических ракет с дальностью до 700 километров и передаст ещё
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем