По слухам, новая консоль Nintendo выйдет в марте 2025 года. Это позволит накопить достаточный запас устройств и игр к старту продаж.

В сети появился новый отчет японского издания Nikkei, согласно которому выход новой игровой консоли Nintendo Switch 2 запланирован на март 2025 года. Ранее сообщалось, что релиз Nintendo Switch 2 должен был состояться в 2024 году, однако недавно стало известно о том, что разработчики переносят релиз на следующий год.

Согласно новому отчёту Nikkei, выбор периода весны 2025 года в качестве запуска связан со стремлением Nintendo обеспечить достаточные поставки консоли и сформировать солидный стартовый список игр к моменту старта продаж. Март традиционно является удачным месяцем для вывода на рынок нового поколения игровых устройств от Nintendo. В частности, первоначальный Switch также дебютировал именно в марте.



Пока подтверждённой информации о характеристиках и возможностях Nintendo Switch 2 крайне мало. По слухам, новая консоль получит более крупный экран, технологии NVIDIA DLSS и поддержку трассировки лучей. Её производительность станет идентичной Xbox Series S, то есть обеспечит комфортный геймплей в разрешении 1080p.



Компания обещает, что Switch 2 сохранит полную обратную совместимость со всеми играми предыдущего поколения. А благодаря более мощному железу, многие из них смогут работать с улучшенной графикой и большей частотой кадров.



Официального подтверждения даты релиза Nintendo Switch 2 на данный момент нет. Однако если новая консоль и правда выйдет в марте 2025-го, ее анонс тогда должен состоятся уже в этом году.