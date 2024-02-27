На MWC 2024 Intel представила выпуск процессоров Sierra Forest с числом ядер до 288. Они оптимизированы для сетевых нагрузок стандарта 5G.

На технологической выставке MWC 2024 в Барселоне компания Intel анонсировала обновления своей платформы сетевых и периферийных вычислений. В рамках этой платформы в текущем году компания планирует выпустить процессоры Sierra Forest с 288 ядрами, а также процессоры Granite Rapids-D Xeon для периферийных вычислений, запуск которых намечен на 2025 год.

Процессоры Sierra Forest будут основаны на оптимизированных энергоэффективных ядрах архитектуры E-Core, которые Intel использует в настольных чипах Meteor Lake. Благодаря 288 ядрам эти серверные процессоры смогут обеспечить 2,7-кратный прирост производительности на стойку по сравнению с решениями Intel 2021 года для рабочих нагрузок ядра 5G.



За счет этого операторы сетей смогут эффективнее использовать вычислительные мощности без существенной оптимизации ПО. Кроме того, новые чипы позволят нарастить производительность на виртуальный процессор и улучшить энергоэффективность. Для развертывания Sierra Forest Intel тесно сотрудничает с операторами связи и разработчиками ПО.



Другим важным анонсом стали процессоры Granite Rapids-D Xeon для периферийных вычислений, выход которых запланирован на 2025 год. Они будут оптимизированы под задачи Edge Computing и обещают значительно превзойти предшественников в производительности и энергоэффективности.



В частности, Granite Rapids-D получат ускорение для виртуальных сетей 5G, а также технологию Intel vRAN Boost. Это позволит снизить затраты операторов на виртуальные сети при сохранении производительности. По заявлению Intel, отбор партнеров для Granite Rapids-D уже начался.

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Кроме того, Intel анонсировала решение Infrastructure Power Manager, основанное на телеметрии процессоров. Оно позволит оптимизировать энергопотребление серверных ЦП без потери производительности. Эта технология также будет доступна операторам связи в текущем году.



Таким образом, на MWC 2024 Intel продемонстрировала серьезные улучшения своей платформы сетевых и периферийных вычислений. Анонсы новых энергоэффективных серверных CPU и решений для оптимизации инфраструктуры позволят компании упрочить свои позиции на этом быстрорастущем рынке.