Компания Tecno презентовала прототип робопса, похожего на немецкую овчарку

На выставке в Барселоне MWC 2024 компания Tecno представила концепт своего первого роботизированного питомца Dynamic 1. Этот четвероногий робот с внешностью овчарки позиционируется производителем как "идеальный домашний компаньон будущего".

Благодаря мощным сервоприводам в сочленениях лап и системе активного охлаждения в коленных суставах, Dynamic 1 демонстрирует удивительную для робота-пса подвижность. Он может подниматься и спускаться по лестнице, выполнять команды "сидеть", "лежать", "дай лапу" и многие другие трюки.



Управление робопсом осуществляется при помощи голосовых команд, для распознавания которых в корпус установлены 4 микрофона с функцией искусственного интеллекта. Также имеются пульт ДУ и специальное мобильное приложение. Беспрецедентная для подобной техники скорость обработки голосовых данных позволяет Dynamic 1 мгновенно реагировать на команды хозяина.



Ориентация в пространстве и распознавание препятствий осуществляется при помощи инфракрасных и оптических датчиков, а также камеры Intel RealSense. Бортовой 8-ядерный ARM-процессор обрабатывает сенсорные данные и управляет 12 сервоприводами, что обеспечивает плавность движений робопса на максимальной скорости 3,7 м/с. Даже после падений Dynamic 1 мгновенно встаёт на лапы и продолжает движение.



За счет 64 Гб встроенной памяти и модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 робособака может не только выполнять команды хозяина, но и взаимодействовать с другими "умными" устройствами дома. Емкой батареи хватает на 1,5 часа автономной работы, а заменить ее можно благодаря модульной конструкции корпуса.



Пока Tecno не сообщает о конкретных планах по продажам Dynamic 1. Как заявляет компания, прототип робопса был создан в первую очередь для демонстрации возможностей бренда в сфере инновационных технологий искусственного интеллекта. Однако не исключено, что в будущем на базе концепта может появиться полноценный коммерческий продукт.