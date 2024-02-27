Культовая RPG достигла отметки в 10 миллионов проданных копий по всему миру на всех платформах.

Игра Baldur's Gate 3 продолжает уверенно наращивать популярность, достигнув отметки в 10 миллионов проданных копий по всему миру на всех платформах. Эту новость подтвердил директор издательства Larian Майкл Даус в своем X (Twitter).

Поводом для этого заявления стала дискуссия в сообществе игроков по поводу отсутствия официальной поддержки модов в игре на данный момент. Некоторые геймеры выражали свое недовольство, что разработчики пока не предоставили такой возможности. Даус решил прокомментировать ситуацию и заодно обнародовать последние данные по продажам.



Он заверил, что команда Larian уделяет пристальное внимание вопросу моддинга и работает над его реализацией с момента релиза. При этом директор издательства призвал игроков проявлять терпение и не допускать токсичности по отношению к разработчикам, поскольку качественная интеграция модов в такую масштабную игру требует времени.



Даус напомнил, что за короткий срок аудитория Baldur's Gate 3 выросла с 2 до 10 миллионов человек, что, безусловно, усложняет задачу. Тем не менее, команда не отступает от намеченных планов и продолжит конструктивный диалог с сообществом.



Пока же Baldur's Gate 3 остается без поддержки модов. Даус попросил игроков проявить понимание и не агрессировать разработчиков и службы поддержки. Все усилия команды направлены на улучшение игры и подготовку к выпуску обновления с модами.



Таким образом, несмотря на отсутствие некоторых ожидаемых игроками фич, Baldur's Gate 3 демонстрирует впечатляющие темпы роста аудитории и может похвастаться 10-миллионными продажами.

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В заключение Даус еще раз подчеркнул важность конструктивного диалога между студией и игроками. По его мнению, только благодаря тесному сотрудничеству можно продолжать развивать игру в интересах миллионов фанатов по всему миру.

Напомним, что Baldur's Gate 3 вышла в ранний доступ в 2020 году эксклюзивно для ПК. В декабре 2023 игра получила порты на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Подробная статистика продаж по каждой из платформ пока не разглашается. Однако ранее сообщалось, что только в Steam было продано более 5 миллионов копий RPG.