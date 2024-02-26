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Nivan
Motorola показала концепт сверхгибкого смартфона на выставке MWC 2024
Компания Motorola продемонстрировала свой гибкий смартфон, который умеет «оборачиваться» вокруг запястья.

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Компания Motorola продемонстрировала на выставке MWC 2024 концепт смартфона с уникальным гибким дисплеем. Это устройство, анонсированное еще в прошлом году на мероприятии Lenovo Tech World, отличается экстремальной степенью изгиба экрана, позволяющей при желании "намотать" его на запястье.

Главной фишкой новинки является 6,9-дюймовый гибкий OLED-дисплей с разрешением Full HD. В распрямленном состоянии он работает как обычный смартфон на базе ОС Android, предоставляя привычный интерфейс и функционал. Однако благодаря инновационной технологии этот экран можно согнуть почти пополам, придав ему С-образную форму.

При этом задняя крышка смартфона, покрытая тканью, тоже состоит из подвижных сегментов, напоминая механизм механической змеи. Согнув устройство в кольцо и закрепив на руке при помощи магнитного браслета, можно использовать укороченный до 4,6 дюймов дисплей для быстрого доступа к отдельным приложениям. Полноценная же работа с ОС Android в таком положении не представляется возможной.

По словам разработчиков, в будущем планируется реализовать автономный режим, позволяющий использовать смартфон в сложенном состоянии как независимое устройство. Например, делать селфи при помощи встроенной камеры. Также инженеры Motorola работают над оптимизацией внутренней компоновки компонентов для обеспечения их корректного функционирования при трансформации корпуса.

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Однако, несмотря на впечатляющие технические характеристики концепта, его практическая польза пока вызывает сомнения. Даже в сложенном состоянии этот смартфон слишком большой и неудобный для ношения на запястье, особенно во время занятий спортом. В этом плане специализированные умные часы явно выигрывают.

Тем не менее, подобные концептуальные разработки нередко воплощаются в коммерческие продукты. И как один из немногих производителей складных смартфонов, Motorola вполне может выпустить похожее устройство в будущем. Пока компания не раскрыла детали о потенциальных сроках выхода гибкого смартфона на рынок. Однако сам факт работы над столь неординарной концепцией говорит об устремлениях производителя в плане инноваций.

#motorola #выставка mwc #гибкий смарфтон
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