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Nivan
Xiaomi представила смарт-часы Watch 2 по цене €199
Xiaomi Watch 2 - это доступная альтернатива дорогим флагманским моделям от Samsung и Google с похожим функционалом.

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На выставке MWC в Барселоне компания Xiaomi представила широкую линейку новых устройств, одним из которых стали умные часы Xiaomi Watch 2. Эта модель является продолжением Xiaomi Watch, выпущенные годом ранее.

Несмотря на то, что на рынке носимых устройств абсолютно доминируют продукты Samsung и Google, Xiaomi Watch 2 определенно заслуживают внимания по ряду причин.

Первое преимущество в цене. Если Google Pixel Watch 2 и Samsung Galaxy Watch 6 стартовали с планки в $349 и $249 соответственно, то рекомендованная производителем цена Xiaomi Watch 2 составляет €199, что эквивалентно примерно $216 по текущему курсу. То есть они на треть дешевле аналогов, при этом обладая схожим функционалом.

Во-вторых, несмотря на более демократичную цену, Xiaomi Watch 2 отнюдь не уступают флагманским моделям ни в чем, кроме разве что престижности бренда. Они работают на той же операционной системе Wear OS от Google, поддерживая все популярные приложения из магазина Google Play. Благодаря этому, интеграция со смартфоном и доступ к полезным сервисам обеспечена полностью.

Относительно характеристик. Под капотом у Xiaomi Watch 2 установлен новейший чипсет Snapdragon W5+ Gen 1, выполненный по 4-нм техпроцессу. В паре с 2ГБ ОЗУ он обеспечивает плавную работу системы и приложений. Аккумулятор емкостью 495 мАч способен проработать до 65 часов без подзарядки. Дисплей выполнен по AMOLED-технологии и отличается яркостью, контрастностью и широкими углами обзора.

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Корпус часов сделан из прочного алюминиевого сплава, но при этом весит всего 37 граммов, и это обеспечивает комфорт при длительном ношении. 33 различных циферблата в базовой комплектации позволят подобрать индивидуальный стиль, а дополнительные ремешки из разных материалов расширяют возможности персонализации.

Что касается основного функционала, то Xiaomi Watch 2 фокусируются в первую очередь на отслеживании спортивной активности и мониторинге здоровья. Часы способны распознавать более 160 видов тренировок и детально анализировать полученные метрики - будь то пробежка, велотренировка или плавание. Особо стоит отметить поддержку популярных фитнес-платформ вроде Strava, позволяющую синхронизировать данные о тренировках между смарт-часами и приложениями на смартфоне.

В плане мониторинга здоровья обновленный датчик сердечного ритма, работающий по 12-канальной системе, обеспечивает высокую точность измерения. Также улучшенный алгоритм анализа сна учитывает показатели кислорода крови и дыхания для более полной картины.

Xiaomi Watch 2 представляют собой очень привлекательное предложение для тех, кто ищет функциональные и недорогие смарт-часы с широкими возможностями по мониторингу активности и здоровья. Учитывая богатый опыт компании в производстве гаджетов и ее ориентацию на высокое соотношение цены и качества, эта модель вполне может составить конкуренцию лидерам рынка.

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