В новых ThinkPad T14 и T16 от Lenovo есть поддержка ИИ и возможность замены компонентов самостоятельно.

Компания Lenovo представила на проходящей в Барселоне выставке MWC 2024 несколько новых моделей бизнес-ноутбуков и гибридных устройств с поддержкой технологии искусственного интеллекта. Главной особенностью анонсированных новинок стала интеграция специальной кнопки Copilot, обеспечивающей мгновенный доступ к ИИ-помощнику от Microsoft.

Среди представленных Lenovo устройств особого внимания заслуживают флагманские бизнес-ноутбуки ThinkPad T14 Gen 5 и ThinkPad T16 Gen 3. Эти модели отличаются использованием в них новейших процессоров Intel Core Ultra с нейросетевыми сопроцессорами, ускоряющими обработку задач искусственного интеллекта.



Кроме того, ThinkPad T14 и T16 удобен в самостоятельном ремонте и замене необходимых компонентов. Эргономичный дизайн, яркие OLED-дисплеи, большой запас производительности - все это делает новые ThinkPad привлекательным выбором как для корпоративного сегмента, так и для обычного домашнего использования.



Еще одна новинка от Lenovo - гибридный ноутбук-трансформер ThinkBook 14 Gen 4. Это стильное мобильное устройство с 14-дюймовым сенсорным экраном и тонким корпусом и наличием мощных процессоров Intel последнего поколения.



Дополняет линейку анонсированных Lenovo новинок гибридный "два в одном" планшет ThinkPad X12 Detachable Gen 2. Это компактное и легкое устройство с 12-дюймовым дисплеем, отделяемой клавиатурой и поддержкой стилуса. Разработчики заявляют, что производительность устройства можно сравнить с полноценным ПК.



Цены на анонсированные новинки начинаются от 950 долларов, первые поставки ожидаются в апреле текущего года на глобальном рынке.