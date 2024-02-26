Концепт Pocket Go совмещает в себе игровой ПК, контроллер и возможность подключения к очкам дополненной реальности.

Компания Tecno представила концепт игрового портативного ПК под названием Pocket Go. Это первая разработка бренда в сфере гейминга.

Устройство представляет собой игровой контроллер, внутри которого спрятана производительная начинка. Сердцем Pocket Go является 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8840HS с интегрированной графикой Radeon 780M. Также на борту 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 1 ТБ.



В отличие от консолей Steam Deck или AYA Neo, Tecno Pocket Go не имеет собственного экрана. Вместо этого он подключается к очкам дополненной реальности, куда и транслирует изображение с виртуальным дисплеем размером до 215 дюймов.



AR-очки оснащены двумя микро-дисплеями Micro OLED размером 0,71 дюйма каждый. Они отслеживают положение головы пользователя и позволяют регулировать диоптрии.

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Благодаря компактным размерам и встроенному аккумулятору ёмкостью 50 Вт·ч, Pocket Go можно использовать в дороге. Портов для подключения внешних устройств совсем немного – пара USB Type-C, разъем для наушников и слот MicroSD.



Производитель пока не назвал ни ориентировочную дату старта продаж, ни стоимость своего игрового гаджета. Более подробная информация должна появиться на официальном сайте Tecno в ближайшее время.