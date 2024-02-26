Необычный ноутбук оснащен прозрачным дисплеем и камерой для распознавания предметов. За экраном как будто ничего нет.

Компания Lenovo представила концепт прозрачного ноутбука на выставке в Барселоне. Устройство оснащено 17,3-дюймовым дисплеем на основе технологии MicroLED. Его прозрачность достигает 55%, если подсветка выключена. При включении яркость экрана постепенно увеличивается до 1000 нит.

Практическая польза прозрачных дисплеев в ноутбуках пока не очевидна. По задумке Lenovo, такой экран будет удобен цифровым художникам. Они смогут видеть предметы и окружение за ноутбуком и переносить изображение на холст.



Ранее компании Samsung и собственно Lenovo уже демонстрировали концепты прозрачных гаджетов. Однако технология так и не нашла массового применения. Сейчас прозрачные экраны используются лишь в витринах магазинов и поездах в некоторых странах Азии.



Для установки в ноутбук прозрачный дисплей должен иметь приемлемое разрешение. В концепте Lenovo оно составляет 720p. Это минимально допустимо для комфортного чтения текста. Дальнейшее повышение разрешения ограничено технологией MicroLED. Ещё одна особенность концепта - сенсорная клавиатура без физических кнопок. Она исчезает при поднесении стилуса, превращая ноутбук в графический планшет. Но кажется, печатать на плоской поверхности не очень удобно.

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В устройстве также продемонстрирована функция распознавания объектов. Камера на задней панели определяет предметы за ноутбуком и отображает графические метки на экране. По словам разработчиков, прозрачный ноутбук вряд ли появится на прилавках в ближайшее время. Однако отдельные технологии могут найти применение в коммерческих устройствах в течение 5 лет.



Главная задача для Lenovo определение ключевых сценариев использования, для которых такой дисплей действительно необходим. Пока же концепт впечатляет скорее технически, нежели практически.