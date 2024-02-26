Дженсен Хуанг уверен, что языком программирования в будущем станет обычная человеческая речь.

На недавно прошедшем Всемирном правительственном саммите в Дубае, гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг удивил всех, заявив, что изучение программирования уже не является важным навыком, так как появился искусственный интеллект. По его словам, в виду того, что кодингом теперь занимаются ИИ-системы, люди смогли бы с успехом сосредоточиться на изучении других, более полезных специальностей, например биологии или сельского хозяйства.





Это заявление противоречит мнению многих лидеров технологической отрасли, которые традиционно призывают молодежь учиться программированию. Однако Хуанг убежден, что развитие ИИ позволит заменить языки программирования на естественный человеческий язык. По его словам, ИИ сделает программирование доступным для всех, а не только для профессиональных разработчиков.

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Реакция экспертов на заявление Хуанга неоднозначна. Аналитик Патрик Мурхед в своем X отметил, что подобные прогнозы о "смерти" программирования звучат уже более 30 лет, однако спрос на программистов только растет. По его мнению, ИИ не убьет кодирование, а наоборот расширит круг людей, способных программировать.

В то же время, некоторые исследования указывают на то, что ИИ уже оказывает влияние на рынок труда в IT-сфере. Например, по данным Bloomberry, после появления ChatGPT сократилось количество работы для фрилансеров-писателей и переводчиков, в то время как спрос на разработчиков вырос на 6%.Таким образом, в ближайшие годы нас, вероятно, ждут серьезные изменения на рынке труда под влиянием новых технологий ИИ, а заявление Хуанга отражает мнение одного из ключевых игроков этой отрасли. Однако оно вызывает много вопросов и скепсиса со стороны экспертов.



Пока рано делать однозначные выводы о том, "убьет" ли ИИ программирование как профессию или расширит круг людей, вовлеченных в разработку ПО. Но можно предположить, что технологии на основе естественного языка действительно снизят порог вхождения в эту сферу. Возможно, в скором времени практически каждый сможет создавать простые программы и приложения при помощи голосовых команд и инструкций на обычном языке.

В то же время потребность в высококвалифицированных программистах, владеющих сложными языками вроде Java, Python, C++ и разбирающихся в архитектуре ПО, вряд ли исчезнет. Скорее всего ИИ будет все активнее использоваться в качестве вспомогательного инструмента, повышающего продуктивность их труда.