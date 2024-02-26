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Nivan
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
Исследователи предложили концепцию SHMT, которая может удвоить скорость обработки данных на компьютерах за счет программной оптимизации параллельных вычислений.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде разработали новый подход к параллельной обработке данных, который потенциально способен удвоить скорость вычислений и вдвое снизить энергопотребление компьютеров. Этот метод, названный одновременной и гетерогенной многопоточностью (SHMT), позволяет задействовать для обработки одних и тех же данных сразу несколько разных компонентов компьютерной системы. 

В чем революционность SHMT? В отличие от существующих подходов, этот метод объединяет вычислительные мощности центрального процессора, графического процессора, тензорных ядер и других компонентов. Каждый из них работает параллельно над одними и теми же данными.

Согласно исследованию, проведенному учеными, SHMT позволяет ускорить обработку данных почти в 2 раза по сравнению с использованием только графического процессора. При этом энергопотребление снижается на 51%. Таких результатов удалось достичь без добавления новых компонентов в компьютерную систему - просто за счет более эффективного использования уже имеющихся. В своих экспериментах авторы открытия Хунг-Вэй Ценг и Куан-Чье Сюй смогли заставить работать совместно центральный процессор, видеокарту Nvidia и AI-процессор на одной системной платформе.

По словам разработчиков, современные компьютеры не в полной мере используют свой потенциал из-за ограниченности традиционных подходов к параллельным вычислениям. SHMT ликвидирует эти ограничения, открывая путь к существенному повышению производительности. Конечно, для практического применения SHMT необходима доработка в виде оптимизации кода и аппаратных средств. Но потенциал этой технологии колоссален. Ее внедрение может принести выгоду как крупным IT-компаниям, так и рядовым пользователям.

В частности, SHMT позволит ускорить разработку искусственного интеллекта, снизить стоимость и повысить производительность компьютеров, сократить расход электроэнергии дата-центрами, а также улучшить характеристики мобильных устройств и многое другое. Исследование ученых из Калифорнии, связанное с параллельными вычислениями, может положить начало новому подходу развития компьютерных технологий.

#железо #железо для пк #обработка данных #shmt
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