Предзаказы уже доступны в ЕС и Великобритании по цене 2699 евро и 2349 фунтов. Это на 35-38% выше стоимости обычной версии Magic V2.

Компания Honor продолжает расширять линейку складных смартфонов и выходить на новые рынки. В Барселоне на выставке MWC 2024 производитель анонсировал глобальную версию модели Magic V2 RSR Porsche Design и объявил ее стоимость для европейских стран.

Это первый складной смартфон, созданный Honor совместно с известным немецким автопроизводителем Porsche. Сотрудничество двух брендов отразилось в дизайне устройства. Корпус Magic V2 RSR Porsche Design выполнен в эксклюзивном сером цвете Agate Grey. Такой оттенок Porsche часто использует для своих спорткаров, в частности для моделей Boxster, Cayman и 911. Еще одной отличительной чертой стала выпуклая грань на задней панели, которая, по словам разработчиков, символизирует дань уважения автомобилям марки Porsche.



Что касается технических характеристик, то они полностью повторяют флагманскую модель Magic V2, с мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2. Два дисплея обеспечивают пользователю максимальный комфорт: внутренний гибкий экран диагональю 7,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2K, а также внешний 6,45-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц.



Автономности хватает на весь день благодаря батарее емкостью 5000 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой. Тройная камера во главе с модулем 50 Мп способна делать резкие и детализированные снимки, а дополняют конфигурацию сверхширокоугольный объектив и камера с 5-кратным зумом. Также отличием Porsche Design стал увеличенный до 1 Тб встроенный накопитель, фирменный чехол и стилус в комплекте.

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Интересно, что Honor продолжает активно продвигать технологию гибких дисплеев и расширять модельный ряд складных смартфонов. Сотрудничество с такими премиальными брендами, как Porsche, позволяет компании выйти в более высокий ценовой сегмент и привлечь внимание потребителей, которые ценят не только технологии, но и эксклюзивный дизайн.



Magic V2 RSR Porsche Design уже доступен для предзаказа в Европе по цене 2699 евро. В Великобритании смартфон обойдется в 2349 фунтов стерлингов. Это примерно на треть дороже стандартной версии Magic V2. Первые поставки эксклюзивного складного смартфона стартуют 18 марта.