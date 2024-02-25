Новые графические ядра Alchemist в процессорах Arrow Lake должны сократить отставание Intel от AMD в производительности встроенной графики.

Компания Intel готовится выпустить процессоры Arrow Lake нового поколения для настольных ПК и ноутбуков, которые будут оснащены обновленными графическими процессорами архитектуры Alchemist. Однако в отличие от предыдущих поколений, на этот раз будут использованы две разные версии Alchemist - Xe-LPG для настольных чипсетов Arrow Lake-S и оптимизированный Xe-LPG+ для мобильных Arrow Lake-H.

Процессоры серии Arrow Lake станут продолжением нынешних линеек Raptor Lake и Meteor Lake. Модели Arrow Lake-S придут на смену чипам Raptor Lake 13-го и 14-го поколений для настольных ПК, а Arrow Lake-H заменят Meteor Lake-H и Raptor Lake-H в ноутбуках. Планируется, что первые процессоры Arrow Lake появятся уже в конце 2024 года вместе с чипсетами Lunar Lake.



Главным отличием Arrow Lake от предшественников станут новые вычислительные ядра Lion Cove для производительных задач и энергоэффективные Crestmont/Skymont, а также обновленные графические процессоры архитектуры Alchemist. При этом версия для настольных ПК Xe-LPG вряд ли сможет тягаться по производительности с мобильным Xe-LPG+.



Дело в том, что в текущих настольных чипах Intel использует всего 32 вычислительных блока EU в графическом процессоре, тогда как в мобильных версиях их число достигает 96 EU. Скорее всего, и в Arrow Lake-S останется меньшее количество EU по сравнению с Arrow Lake-H.



Между тем, конкурирующая AMD уже представила настольные APU Ryzen 8000G с графикой на базе архитектуры RDNA 3, производительность которой сравнима с видеокартами уровня GTX 1650. Чтобы не отставать от соперника, Intel нужно значительно нарастить возможности iGPU в чипах для настольных ПК. Однако пока это выглядит маловероятным для Arrow Lake-S.



Зато в мобильных чипсетах Arrow Lake-H будет использован улучшенный графический процессор Xe-LPG+. Согласно последним находкам в компиляторе Intel, он поддерживает технологию DPAS для ускорения матричных вычислений, а также отдельный блок XMX для работы системы масштабирования разрешения XeSS. Все это должно заметно повысить графическую производительность в играх и приложениях.



Таким образом, несмотря на общие улучшения в архитектуре, настольные и мобильные процессоры Arrow Lake будут существенно различаться по возможностям встроенной графики. Если в чипсетах Arrow Lake-H для ноутбуков Intel наконец сможет предложить конкурентоспособное графическое ядро благодаря Xe-LPG+, то версия для настольных ПК Xe-LPG скорее всего останется слабым звеном.



Чтобы компенсировать недостаток производительности iGPU в Arrow Lake-S, пользователям настольных систем все равно придется прибегать к дискретным видеокартам. Тем не менее, обновленные вычислительные ядра в сочетании с поддержкой памяти DDR5 и интерфейсов PCIe 5.0 сделают процессоры Arrow Lake-S привлекательным выбором для создания мощных игровых ПК.

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Изображение: @Github (cm-compiler)

Эксперты считают, что архитектура Arrow Lake станет технологическим скачком для Intel. Но раскрыть весь свой потенциал эти чипы смогут только в высокопроизводительных мобильных устройствах, тогда как настольные версии по-прежнему будут уступать по графическим возможностям решениям AMD с APU на базе RDNA 3, сообщает издание Videocardz.