Generative Eraser в приложении "Фотографии" Windows позволяет стирать на фото объекты с заменой реального фона. Это аналог Magic Eraser от Google.

Компания Microsoft представила технологию "генеративного стирания" для приложения "Фотографии" в ОС Windows. Эта функция позволяет пользователям быстро и просто удалять ненужные объекты и детали с фотографий, применяя искусственный интеллект.

"Генеративное стирание" основано на существующем в приложении инструменте Spot Fix, который также может убирать элементы снимков. Однако он работает по другому принципу, не используя AI, и часто дает нереалистичные результаты. Новая технология же, благодаря нейросетям, способна более естественно вписывать изменения в исходное изображение.



Согласно примерам от Microsoft, "генеративное стирание" может полностью удалять людей с заднего плана фотографии или убирать поводок с собаки, при этом заменяя удаленный участок реалистичным изображением. Это демонстрирует широкие возможности инструмента в плане редактирования снимков.



Главным достоинством Generative Eraser , как и аналогичных решений вроде Magic Eraser от Google, является простота использования. В отличие от профессиональных инструментов вроде Photoshop, новая функция не требует специальных навыков или знаний. Достаточно всего лишь открыть стандартное приложение "Фотографии", нажать кнопку "Стереть" и провести кистью по ненужным деталям.



Помимо "генеративного стирания", Microsoft также анонсировала выпуск других инструментов на основе AI для фото в Windows. Среди них - размытие фона, замена фона и прочее. При этом все эти новшества появятся не только в Windows 11, на переход к которой компания активно мотивирует пользователей, но и в Windows 10, и также для устройств на базе ARM.



Пока что доступ к "генеративному стиранию" есть только у участников программы "Инсайдер". Для его активации нужно обновить приложение "Фотографии" до версии 2024.11020.21001.0 и выше. Выход полного обновления для использования всеми пользователями ожидается в ближайшие месяцы.