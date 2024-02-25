Основатель TSMC считает, что заявления об инвестициях в триллионы долларов в ИИ не обоснованы реальным спросом.

Несмотря на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, реальные потребности полупроводниковой отрасли в расширении производственных мощностей не так велики, как это представляют некоторые энтузиасты. Так считает основатель крупнейшей в мире компании по производству чипов TSMC Моррис Чан.

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Изображение: @TSMC / Reuters

По его словам, заявления о необходимости построить целые заводы для удовлетворения спроса со стороны разработчиков чипов для ИИ сильно преувеличены. Реальная потребность находится где-то посередине между умеренным увеличением производства и массовым строительством новых предприятий.Чан основывает свое мнение на многолетнем опыте работы в отрасли. Еще в 1968 году он курировал запуск совместного предприятия Texas Instruments и Sony в Японии. Тогда основатель Sony Акио Морита заверил Чана, что тот будет приятно удивлен качеством японской продукции. И действительно, несколько заводов TI в Японии работали на высоком уровне.Однако сегодня, по мнению Чана, Японии будет непросто конкурировать с Тайванем в производстве чипов. Несмотря на это, открытие заводов TSMC в Японии поможет возродить местную полупроводниковую промышленность. Правительство выделяет огромные субсидии на строительство, понимая всю важность отрасли.

Maurice Chan, @TSMC

Хотя конкуренция с азиатскими странами сложна, японские власти не собираются сдаваться. Они готовы приложить все усилия для развития национального производства чипов. Возможно, благодаря сочетанию господдержки и опыта таких компаний как TSMC, Японии удастся восстановить былые позиции в полупроводниковой промышленности.Несмотря на всплеск интереса к искусственному интеллекту, по мнению ветерана отрасли Морриса Чана, нет необходимости в строительстве огромного количества новых заводов по производству чипов. Более взвешенный подход позволит избежать перепроизводства и неоправданных расходов. Опыт показывает, что здравый взгляд на вещи - лучший советчик при принятии стратегических решений в high-tech отраслях, сообщает 3dnews и Nikkei Asian Review.