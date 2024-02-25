Решение MSI не выпускать обновления прошивки для некоторых игровых мониторов вызвало волну возмущения в сообществе геймеров.

Компания MSI оказалась в центре скандала после того, как объявила об ограничении выпуска обновлений прошивки для части своих новых игровых мониторов на основе технологии QD-OLED. Данное решение вызвало волну возмущения среди геймеров, которые рассчитывали на полноценную поддержку этих дорогих устройств.



QD-OLED — это новый тип органических светодиодных матриц, который обещает революционное качество изображения для игровых мониторов. Благодаря квантовым точкам, QD-OLED дает высокую яркость, четкость и насыщенные цвета. Поэтому анонс MSI о выпуске мониторов на этой матрице был встречен игровым сообществом с большим энтузиазмом.

Однако радость геймеров быстро сменилась разочарованием, когда представитель MSI в Reddit сообщил, что обновления прошивки через USB-C будут доступны далеко не для всех анонсированных моделей. В частности, два наиболее доступных монитора серии MAG диагональю 27 и 32 дюйма не получат вообще каких-либо обновлений после старта продаж.



Подобное решение компании вызвало волну возмущения среди потенциальных покупателей. Многие заявили, что отменяют предзаказ или вообще отказываются от покупки мониторов MSI из-за отсутствия поддержки. Известно, что обновления прошивки очень важны для исправления ошибок и улучшения качества изображения.

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Эксперты называют решение MSI рискованным шагом, который может подорвать растущую популярность бренда на рынке игровых мониторов. Базовые пользователи ценят привлекательную цену и характеристики, но отсутствие обновлений отпугнет многих продвинутых геймеров, которые хотят получить максимум от дорогого QD-OLED монитора.

Пока MSI не пояснила причины столь странного решения. Возможно, компания столкнулась с нехваткой комплектующих или проблемами производства. Но игнорирование потребностей части клиентов ради экономии вряд ли оправдано. MSI рискует заплатить репутацией за такой ход и потерять лояльность геймеров к своему новому бренду мониторов, сообщает 3dnews и издание Techspot.