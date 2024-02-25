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Nivan
Джефф Безос и Nvidia инвестируют в стартап Fig AI по созданию роботов-гуманоидов
После успеха ChatGPT, компании по разработке роботов-гуманоидов начали получать колоссальное финансирование.

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Крупнейшие технологические компании, такие как Amazon, Microsoft, Intel и другие, активно инвестируют средства в разработку человекоподобных роботов. Эта сфера становится новым перспективным направлением в области искусственного интеллекта и робототехники.

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Одной из наиболее многообещающих компаний в этой области является стартап Figure AI. Его поддерживают такие гиганты, как OpenAI, Microsoft и Amazon. В последнем раунде финансирования Fig AI привлек 675 миллионов долларов инвестиций при оценке в $2 млрд. Ключевыми инвесторами являются Джефф Безос со своей компанией Explore Investments, Microsoft, Nvidia, Intel, Samsung и другие, пишет агентство Bloomberg.

Fig AI разрабатывает человекоподобного робота под названием Figure 01, который будет выполнять тяжелую и опасную работу заменяя человека. Компания надеется, что ее технологии помогут решить вопрос нехватки рабочей силы в ряде отраслей.

Помимо Fig AI, над созданием человекоподобных роботов работают и другие стартапы. Например, норвежская компания 1X Technologies, поддерживаемая OpenAI, привлекла $100 млн инвестиций. Канадский стартап Sanctuary AI разрабатывает гуманоидного робота Феникс. А Илон Маск называет робота Оптимус от Tesla одним из важнейших проектов компании.
Можно сказать, что в настоящее время развернулась настоящая гонка за лидерство в создании человекоподобных роботов с применением технологий искусственного интеллекта. Крупные технологические корпорации вкладывают огромные средства в эту сферу, рассчитывая в будущем извлечь из нее солидную прибыль. Пока неясно, какая именно компания вырвется в лидеры в этой новой перспективной области. Но уже сейчас понятно, что разработки в сфере человекоподобных роботов могут оказать существенное влияние на многие отрасли в ближайшие годы.

#nvidia #chatgpt #безос #роботы на службе человека #роботы в строительстве #роботы гуманоиды #роботы гуманоид #fig ai
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