После успеха ChatGPT, компании по разработке роботов-гуманоидов начали получать колоссальное финансирование.

Крупнейшие технологические компании, такие как Amazon, Microsoft, Intel и другие, активно инвестируют средства в разработку человекоподобных роботов. Эта сфера становится новым перспективным направлением в области искусственного интеллекта и робототехники.

реклама





Одной из наиболее многообещающих компаний в этой области является стартап Figure AI. Его поддерживают такие гиганты, как OpenAI, Microsoft и Amazon. В последнем раунде финансирования Fig AI привлек 675 миллионов долларов инвестиций при оценке в $2 млрд. Ключевыми инвесторами являются Джефф Безос со своей компанией Explore Investments, Microsoft, Nvidia, Intel, Samsung и другие, пишет агентство Bloomberg.Fig AI разрабатывает человекоподобного робота под названием Figure 01, который будет выполнять тяжелую и опасную работу заменяя человека. Компания надеется, что ее технологии помогут решить вопрос нехватки рабочей силы в ряде отраслей.Помимо Fig AI, над созданием человекоподобных роботов работают и другие стартапы. Например, норвежская компания 1X Technologies, поддерживаемая OpenAI, привлекла $100 млн инвестиций. Канадский стартап Sanctuary AI разрабатывает гуманоидного робота Феникс. А Илон Маск называет робота Оптимус от Tesla одним из важнейших проектов компании.Можно сказать, что в настоящее время развернулась настоящая гонка за лидерство в создании человекоподобных роботов с применением технологий искусственного интеллекта. Крупные технологические корпорации вкладывают огромные средства в эту сферу, рассчитывая в будущем извлечь из нее солидную прибыль. Пока неясно, какая именно компания вырвется в лидеры в этой новой перспективной области. Но уже сейчас понятно, что разработки в сфере человекоподобных роботов могут оказать существенное влияние на многие отрасли в ближайшие годы.