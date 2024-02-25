Модель для Windows и macOS поддерживает программирование через QMK/VIA и возможность широкой пользовательской кастомизации.

Компания Keychron, известный производитель высококачественных механических клавиатур, представила выпуск своей новейшей модели K5 Max QMK/VIA. Клавиатура объединяет в себе ультратонкий дизайн, беспроводное подключение и расширенные возможности кастомизации, что особенно может заинтересовать геймеров.

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K5 Max оснащена классической полноразмерной раскладкой на 100%, что удобно для пользователей, привыкших к стандартному интерфейсу традиционных клавиатур. При этом она предлагает сразу несколько вариантов подключения: по Bluetooth, через проводной USB-C и беспроводное соединение 2.4 ГГц с минимальной задержкой, ориентированное на геймеров, которым важна максимальная скорость отдачи.

В качестве переключателей в K5 Max используются разработанные Keychron собственные Jiadalong Low Switch 2.0. Они доступны в двух вариантах - линейном красном и тактильном коричневом, позволяя пользователям выбрать предпочтительный тип хода клавиш. Однако главное преимущество этой модели заключается в поддержке программирования через QMK/VIA. Эти открытые инструменты дают почти безграничные возможности кастомизации: от простого переназначения клавиш до создания макросов и сложных профилей.K5 Max комплектуется съемными колпачками клавиш двух типов - для Windows и macOS, упрощая использование клавиатуры с разными операционными системами. В некоторых конфигурациях будут доступны низкопрофильные механические переключатели Gateron MX с горячей заменой, позволяющие легко менять тактильные ощущения при печати.Клавиатура поддерживает одновременное нажатие нескольких клавиш (NKRO), обеспечивая точную регистрацию при интенсивном печатании. Переключатели с горячей заменой дают возможность экспериментировать с разными типами ключей. А Polling Rate в 1000 Гц гарантирует молниеносную реакцию.K5 Max выпускается в двух вариантах подсветки - яркой RGB и спокойной белой. Встроенный аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает длительную автономную работу. При весе 720 грамм клавиатура остается достаточно компактной и легкой для переноски.Интересно, что K5 Max можно установить под тремя разными углами наклона - 2,4°, 4,2° и 6,5°, что важно для эргономичности при длительной работе. Корпус выполнен из прочного алюминия, а качество сборки соответствует лучшим стандартам Keychron. Новая клавиатура K5 Max QMK/VIA уже доступна для предзаказа на официальном сайте Keychron по цене $99, сообщает издание Gizmochina.