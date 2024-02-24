Акции Nvidia растут как на дрожжах, благодаря буму искусственного интеллекта.

Nvidia, ведущий производитель графических процессоров и чипов для искусственного интеллекта, находится в шаге от того, чтобы стать первой полупроводниковой компанией, оцененной в 2 триллиона долларов. Это станет очередным значительным достижением Nvidia на фоне стремительного роста стоимости ее акций за последний год, обусловленного ажиотажем на Уолл-стрит вокруг компаний, связанных с искусственным интеллектом.

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В пятницу акции Nvidia выросли на 0,4% и закрылись на отметке 1,97 триллиона долларов, а в течение дня стоимость компании ненадолго превысила психологически важный уровень в 2 триллиона. Как сообщает агентство Bloomberg, с начала года акции Nvidia прибавили почти 60%, и сейчас ее капитализация уступает лишь Microsoft, Apple и Saudi Aramco.

В то время как Apple и Microsoft потребовалось больше двух лет, чтобы перейти от оценки в 1 триллион долларов к 2 триллионам, Nvidia готова сделать это менее чем за год. Такой стремительный рост обусловлен ажиотажным спросом инвесторов на компании, связанные с искусственным интеллектом и облачными технологиями.В настоящее время Nvidia является безусловным лидером в производстве графических процессоров, необходимых для работы приложений искусственного интеллекта и машинного обучения, а компании по всему миру активно внедряют технологии искусственного интеллекта, создавая колоссальный спрос на чипы Nvidia.Учитывая темпы роста рынка искусственного интеллекта и лидирующие позиции Nvidia в этой сфере, есть все основания полагать, что в ближайшие годы стоимость компании будет расти опережающими темпами. Аналитики прогнозируют, что в течение 2-3 лет капитализация Nvidia может достичь 3-4 триллионов долларов.



