Новый Galaxy Fit3 от Samsung отличается стильным дизайном, длительным временем работы и множеством датчиков для отслеживания физической активности, сна и других показателей. Также есть оповещение экстренных служб при падениях и отправка сигнала SOS.



Компания Samsung представила свой новый фитнес-браслет Galaxy Fit3. Устройство получило ряд улучшений по сравнению с предыдущей моделью Galaxy Fit2. Главным нововведением стал увеличенный AMOLED-дисплей диагональю 1,6 дюйма. Это на 45% больше, чем у Fit2.

Galaxy Fit3 отличается компактностью и эргономичным дизайном для комфортного круглосуточного ношения. При этом аккумулятор обеспечивает до 13 дней автономной работы. Также есть возможность размещения собственных фотографий в качестве фона. Разнообразные сменные ремешки позволяют подобрать идеальное сочетание со стилем одежды.



Отслеживание сна и предоставление персональных рекомендаций - одна из ключевых функций Galaxy Fit3. Браслет анализирует фазы сна, обнаруживает храп и контролирует уровень кислорода в крови, и на основе этих данных формируется индивидуальная программа улучшения сна с полезными советами.



Еще одно важное преимущество Galaxy Fit3 в мониторинге физической активности. Устройство распознает более 100 видов тренировок и позволяет вести подробную статистику с полными отчетами, а высокая степень защиты от воды и пыли гарантируют возможность занятий фитнесом в любых условиях. Кроме того, Galaxy Fit3 отслеживает такие важные показатели, как пульс и уровень стресса.



Для обеспечения безопасности пользователей в Galaxy Fit3 реализована функция обнаружения падений и экстренных оповещений. При резком падении устройство предлагает связаться со службами экстренной помощи. Также реализована функция отправки SOS-сигнала в чрезвычайных ситуациях.



Благодаря интеграции с экосистемой Galaxy, браслет можно использовать для управления смартфоном и дистанционно управлять камерой, мультимедиа плеером и другими функциями телефона. Также реализована прямая синхронизация режимов Galaxy Fit3 и смартфона, поиск потерянных устройств и прочие полезные возможности.