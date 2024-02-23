PolarAce обеспечивает плавные и четкие кадры при низком освещении и расширенные возможности HDR-съемки.

Компания TECNO, известный производитель смартфонов и других технологических устройств, анонсировала выход инновационной технологии обработки изображений под названием PolarAce. Ее презентация состоится 27 февраля в рамках крупнейшей технологической выставки MWС 2024 в Барселоне.

PolarAce станет первой собственной разработкой технологией компании TECNO в сфере мобильной фотографии. Она кардинально улучшает качество снимков и видео, делая их более четкими и детализированными.



Согласно заявлениям TECNO, несмотря на впечатляющий прогресс последних лет, традиционные мобильные чипы до сих пор не обладают достаточной вычислительной мощностью для обработки изображений действительно очень высокого качества. PolarAce же, благодаря новейшим алгоритмам искусственного интеллекта и собственному чипу TECNO, сможет эффективно справляться с этой задачей.



В частности, технология обеспечивает плавные и четкие кадры при низком освещении, более широкие возможности HDR-съемки, а также решает другие типичные проблемы, с которыми до сих пор сталкиваются пользователи смартфонов.



PolarAce станет частью флагманской линейки TECNO и, в первую очередь, будет интегрирована в готовящийся к анонсу смартфон TECNO PHANTOM X3. Ожидается, что новинка премиум класса появится в продаже уже во втором квартале 2024 года и цена будет достаточно высока.



Помимо революционной технологии обработки фото и видео, на выставке MWC 2024 компания также покажет флагманский ноутбук TECNO MEGABOOK T16 Pro 2024 Ultra и продемонстрирует свои новейшие разработки в сфере искусственного интеллекта для смартфонов. Стенд TECNO на главной технологической выставке года обещает стать одним из самых ярких и привлекательных.



