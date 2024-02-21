Добавление выпуклостей на солнечные панели позволит улавливать значительно больше света.

Ученые из Турции предложили оригинальный способ увеличения выработки энергии солнечными панелями. Для этого на их поверхность нужно нанести множество микроскопических куполообразных элементов. Эксперименты показали, что такая текстура может почти вдвое повысить эффективность органических фотоэлементов.

Традиционные солнечные батареи имеют идеально гладкую поверхность. Это позволяет максимизировать площадь, на которую падает свет. Но из-за отражения часть лучей теряется, а свет, падающий под острым углом, поглощается хуже.



Чтобы устранить эти недостатки, ученые из Университета Абдуллы Гюля в Турции предложили создавать на поверхности солнечных элементов микрорельеф из плотно упакованных куполов. Эксперименты показали, что такая текстура позволяет улавливать солнечный свет под углом до 82 градусов. В итоге выработка энергии возрастает почти вдвое по сравнению с традиционными плоскими панелями.



Для изучения эффективности инновационной технологии исследователи провели компьютерное моделирование. Они создали виртуальную модель солнечного элемента на основе органического полимера P3HT:ICBA. С помощью метода конечных элементов ученые детально проанализировали распределение световых лучей внутри такой структуры. Расчеты подтвердили, что микрокупола увеличивают эффективность улавливания света на 36-66% в зависимости от поляризации.



Пока турецкие исследователи провели лишь компьютерное моделирование инновационных солнечных панелей. Физические образцы с текстурированной поверхностью еще предстоит создать и протестировать. Но полученные результаты выглядят многообещающе, а внедрение подобной технологии позволит существенно повысить эффективность солнечных батарей. А это станет важным шагом на пути развития возобновляемой энергетики, сообщает 3dnews со ссылкой на издание NewAtlas.