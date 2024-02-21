Предполагается, что Apple Ring сможет измерять пульс, уровень кислорода в крови, температуру тела и, возможно, другие метрики. Данные будут передаваться на смартфон.

Компания Apple, которая уже много лет является лидером в области персональных гаджетов и устройств, постепенно расширяет свое присутствие и в сегменте устройств для мониторинга здоровья и фитнеса. Еще в 2015 году на рынок были выпущены "умные" часы Apple Watch, оснащенные различными датчиками для отслеживания физической активности, пульса, качества сна и других важных метрик. Это устройство пользовалось и продолжает пользоваться большой популярностью, однако в Apple, видимо, решили пойти дальше и разработать еще более компактный и удобный гаджет.

Главным конкурентом Apple в этой области выступает компания Samsung, которая также разрабатывает собственное "умное" кольцо под названием Galaxy Ring. Ожидается, что это устройство будет представлено в 2024 году. Таким образом, у Apple есть время, чтобы изучить рынок и потребительский спрос на подобные продукты перед выходом своего устройства. Возможно, компания ждет реакции аудитории на Galaxy Ring, прежде чем закончить свой дизайн и функционал.



Одним из главных преимуществ кольца перед часами Apple Watch может стать более компактный размер и, соответственно, меньшая цена. Если верить слухам, Apple планирует сделать акцент именно на функциях мониторинга здоровья, отказавшись от других возможностей вроде поддержки приложений или средств коммуникации. Это позволит существенно удешевить устройство и сделать его более привлекательным для массового потребителя.



Еще одним игроком на этом быстрорастущем рынке является компания Oura с ее кольцом Oura Ring. Это кольцо уже прошло определенные этап разработки и в текущей версии может измерять температуру тела и работать без подзарядки до недели. Вероятно, инженеры Apple изучают это устройство и другие продукты конкурентов, чтобы определить оптимальный набор функций и характеристик для собственного решения.



Пока мало достоверной информации о возможном дизайне и технических характеристиках гаджета от Apple. Известно лишь, что компания уже подала ряд патентов, связанных с разработкой кольца. Очевидно одно - это устройство вряд ли будет перегружено дополнительными функциями вроде поддержки сторонних приложений или активного уведомления пользователя. Скорее всего, Apple сосредоточится на точности биометрических датчиков и алгоритмах интеллектуального анализа, собираемых данных о здоровье владельца. А уже на базе этих данных будут выстраиваться персональные рекомендации по поддержанию здорового образа жизни.



Таким образом, появление Smart кольца от Apple вполне реально и может произойти в ближайшие год или два. Это устройство продолжит тенденцию к миниатюризации гаджетов для мониторинга здоровья и внесет серьезные коррективы на этом быстрорастущем рынке. Остается наблюдать за дальнейшим развитием событий.