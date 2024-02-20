В настройках Android 15 пользователи смогут самостоятельно указать, для каких приложений следует применять "Notification Cooldown"

На днях Google анонсировала выход предварительной версии Android 15 для разработчиков. Одной из интересных особенностей обновления стала опция "Notification Cooldown", призванная бороться с избыточным потоком оповещений от одного и того же приложения. Данная опция позволит пользователям лучше сконцентрироваться на текущих задачах, не отвлекаясь на постоянные звуковые сигналы устройства.

Проблема чрезмерного количества уведомлений хорошо знакома многим владельцам гаджетов. Особенно остро она проявляется при использовании мессенджеров и социальных сетей, где зачастую приходит сразу несколько оповещений подряд. Это не только мешает сосредоточиться, но и создает дискомфорт, заставляя постоянно проверять телефон. Функция "Notification Cooldown" призвана это исправить.



При получении первого оповещения от приложения звук и вибрация будут работать как обычно. Однако все последующие уведомления от этого же источника в течение некоторого времени будут поступать с пониженной громкостью. Это позволит пользователю понять, что новые сообщения пришли, но при этом не будет чрезмерного раздражающего эффекта.



В настройках Android 15 можно будет указать, для каких именно приложений следует применять "Notification Cooldown". По умолчанию эта опция включена для всех программ, но при желании ее можно отключить для выбранных приложений.



Стоит отметить, что уведомления при этом не блокируются полностью - громкость снижается до незначительного уровня, что позволяет пользователю полностью контролировать ситуацию, получая оповещения. Важно отметить, что данная функция работает по времени ограниченно и сбрасывается автоматически. Это дает возможность важным сообщениям все-таки привлечь внимание пользователя.



По главной идее разработчиков, новая функция должна сделать опыт взаимодействия с гаджетом более комфортным и менее раздражающим, чтобы пользователь, много общающийся в мессенджерах и чатах, мог сосредоточиться на текущих задачах, не отвлекаясь на постоянные оповещения.



Концепция "Холодных уведомлений" уже знакома пользователям iOS - там аналогичная функция появилась еще в прошлых версиях системы. Теперь и владельцы Android-смартфонов смогут оценить все плюсы этого решения. Ожидается, что финальная версия Android 15 выйдет летом этого года.