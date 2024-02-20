Отчеты о происшествиях в Google Картах - полезная функция, но она постепенно "сходит на нет" из-за игнорирования пользователями и разработчиками.

Google Maps представила возможность пользователям отправлять отчеты о ДТП, радарах и других происшествиях на дорогах еще в 2019 году. Это действительно было полезной функцией, которая позволяла всем участникам движения получать актуальную информацию о ситуации на дорогах. Однако по прошествии почти 5-ти лет кажется, что этот функционал постепенно угасает и теряет свою актуальность.

Причины этого кроются как в самих пользователях, так и в действиях разработчиков приложения. Со стороны пользователей проблема заключается в том, что многие просто не знают о существовании такой возможности или не хотят потратить пару секунд на отправку отчета о происшествии. А разработчики Google Maps, в свою очередь, не стали реализовывать эту функцию в интерфейсах Android Auto и Apple CarPlay, которые сейчас активно используются автомобилистами.



В итоге получается замкнутый круг - чем меньше людей отправляют отчеты о происшествиях, тем меньше об этом знают другие участники движения. А отсутствие реализации этой функции в Android Auto и CarPlay делает ее использование еще менее доступным и заметным для водителей.



Между тем, конкурирующее навигационное приложение Waze продолжает активно поддерживать отчеты о происшествиях и на телефонах, и в автомобильных интерфейсах. Более того, Waze постоянно совершенствует эту функцию, в отличие от застопорившегося Google Maps.

Таким образом, очень полезная идея отчетов о происшествиях в навигационном приложении постепенно теряет свою актуальность. И если разработчики Google Maps не предпримут активных действий по продвижению этой функциональности, а пользователи не станут более ответственно относиться к отправке отчетов, то в скором времени она может превратиться в очередную "мертвую" фичу, которых так много в приложениях. А ведь потенциал у нее по-прежнему большой, пишет издание 9to5google .