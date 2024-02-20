Ноутбук оснащен двумя сенсорными экранами с шарниром на 360 градусов и новейшим 12-ядерным процессором Intel Core Ultra.

Компания Lenovo анонсировала выпуск своего новейшего ноутбука Yoga Book 9i 2024 edition, который привлек внимание публики еще на выставке потребительской электроники CES в начале года, и теперь наконец поступит в продажу по всему миру.

Yoga Book 9i отличается уникальным дизайном с двумя сенсорными экранами, соединенными поворотным шарниром на 360 градусов. Такая конструкция позволяет использовать ноутбук в разных режимах - как традиционный ноутбук, как систему с двумя мониторами или как планшет для работы в движении, сообщает издание Gizmochina.



Несмотря на наличие двух дисплеев, Yoga Book 9i отличается компактными размерами и небольшим весом, толщина корпуса составляет 16 мм, а вес 1,38 кг. Это делает его по-настоящему мобильным гаджетом. При этом батарея емкостью 80 Втч обеспечивает длительное время автономной работы.



В основе ноутбука лежит новейший 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7-155U с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Он дополняется 16 Гб оперативной памяти, 512 Гб твердотельного накопителя и графикой Intel Iris Xe. Такая крутая начинка гарантирует высокую производительность для любых задач.



Оба 13,3-дюймовых OLED экрана Yoga Book 9i имеют разрешение 2,8K и яркость 400 нит. Они полностью покрывают цветовое пространство DCI-P3 и поддерживают HDR. Благодаря этому пользователи смогут насладиться яркими, насыщенными цветами при просмотре контента и точной цветопередачей при работе с графикой или видео.



Для подключения внешних устройств Yoga Book 9i оснащен тремя портами Thunderbolt 4. Кроме того, в комплекте идет Bluetooth-клавиатура и стилус. Последний позволяет рисовать или писать прямо на экране ноутбука. Помимо аппаратных улучшений, Lenovo добавила в Yoga Book 9i и новые программные функции. В их числе AI Boost для повышения производительности нейросетей и энергоэффективные ядра для увеличения времени работы от батареи.



Yoga Book 9i подойдет, прежде всего, людям, ведущим мобильный образ жизни и нуждающимся в максимально компактном и производительном устройстве. Это могут быть дизайнеры, фотографы, видеографы и другие креативные специалисты. Для них наличие сразу двух ярких OLED-экранов с широким цветовым охватом может быть весомым аргументом в пользу покупки. То же самое касается высокопроизводительного процессора и большого объема оперативной памяти.



Yoga Book 9i уже поступил в продажу на международных рынках по цене от 1980 долларов. Такая высокая стоимость обусловлена уникальностью дизайна и использованием самых современных компонентов.



