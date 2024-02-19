Эксперты видят возможность для покупки акций по сниженным ценам.

Акции японской компании Nintendo упали на 8,8% после сообщения о переносе выхода преемника популярной игровой консоли Switch. Согласно информации, полученной партнерами Nintendo из сферы издания игр, релиз нового устройства сдвигается с последнего квартала 2024 года на первые месяцы 2025 года. Некоторым партнерам даже посоветовали не ждать появления консоли ранее марта 2025 года, сообщает Bloomberg News.

Такое известие негативно сказалось на стоимости акций компании, которые показали самое значительное падение за день с октября 2021 года. Впоследствии снижение цены акций замедлилось до 5,8%, но инвесторов это явно не порадовало. Дело в том, что на прошлой неделе стоимость бумаг Nintendo достигла рекордно высоких отметок на фоне ожиданий скорого анонса и выхода нового поколения игровой консоли.



По мнению аналитика Мио Като (Mio Kato), среди инвесторов Nintendo появилось много новичков, которые с большим нетерпением ждали анонса нового устройства и вложили деньги в акции, рассчитывая на скорую прибыль. Задержка же с выходом может негативно сказаться на показателях компании вплоть до марта 2025 финансового года, поскольку в это время, вероятно, не появится ни новая консоль, ни ключевые игры под неё.



Предполагается, что Nintendo намеренно тормозит с выходом новых игр-блокбастеров для своих самых популярных франшиз вроде The Legend of Zelda, Mario и Splatoon. Компания вряд ли выпустит такие хиты до анонса новой консоли, чтобы стимулировать продажи обновлённого устройства. Однако теперь, с учетом новых обстоятельств, Nintendo может столкнуться с серьезными проблемами в праздничный сезон 2024 года, когда придется конкурировать с новыми консолями от Sony и Microsoft при отсутствии собственных громких релизов.



Тем не менее, некоторые аналитики, в частности Робин Чжу (Robin Zhu), считают, что текущее падение цены акций Nintendo стоит рассматривать как возможность для выгодных инвестиций. По его мнению, анонс преемника Switch состоится в ближайшие полгода. А задержка релиза позволит компании лучше проработать новую консоль.