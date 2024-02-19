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Nivan
Новый процессор Kirin для Mate 70 достигнет уровня производительности Snapdragon 8 Plus Gen 1
Новый 5-нм Kirin чип вряд ли появится в Huawei P70

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Новый процессор Kirin от Huawei для серии смартфонов Mate 70 обещает значительно улучшенную производительность по сравнению с предыдущими моделями, несмотря на сохраняющиеся производственные ограничения компании.

Компания Huawei в последние годы столкнулась с серьезными трудностями в производстве собственных процессоров Kirin из-за ограничений на сотрудничество с западными технологическими компаниями. Однако благодаря партнерству с китайской компанией SMIC, Huawei все же смогла выпустить процессор Kirin 9000S для линейки смартфонов Mate 60. Этот чипсет заметно уступает по производительности флагманским решениям Snapdragon и Exynos от конкурентов, что было ожидаемо из-за технологических ограничений SMIC, сообщает издание Wccftech.

Тем не менее, по последним данным, следующий процессор Kirin для Mate 70 сможет достичь уровня производительности Snapdragon 8 Plus Gen 1. Это станет возможным благодаря переходу SMIC на 5-нм техпроцесс, в то время как Kirin 9000S выпускался по 7-нм нормам. При этом Kirin 9000S уже сравним по быстродействию со Snapdragon 888, так что прогресс очевиден.

По слухам, новый 5-нм Kirin вряд ли появится в скорой линейке Huawei P70. Ожидается лишь слегка модифицированный Kirin 9000S под названием Kirin 9010. Таким образом, значительный скачок производительности состоится только с Mate 70.

Несмотря на сохраняющееся отставание от лидеров рынка, компании Huawei удалось добиться впечатляющего прогресса в разработке собственных процессоров в очень непростых условиях. Линейка Mate 70 покажет, насколько близко Huawei смогла подобраться к таким гигантам как Qualcomm и Samsung. Хотелось бы увидеть достойную конкуренцию на рынке смартфонов от этой линейки.

#смартфоны 2024 #mate 70 #процессор kirin
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