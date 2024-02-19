Бюрократия тормозит развитие полупроводниковой промышленности в США.

Несмотря на то, что правительство США выделило десятки миллиардов долларов на стимулирование производства полупроводников в стране, новые заводы возводятся крайне медленно.

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По данным исследования Центра безопасности и новых технологий, среднее время от начала строительства до запуска производства для полупроводниковых предприятий в США составляет 736 дней. Это значительно больше, чем в других передовых странах, таких как Тайвань (654 дня), Южная Корея (620 дней) и Япония (584 дня), сообщает 3dnews со ссылкой на источник.



При этом в 1990-2000-х годах американские заводы возводились гораздо быстрее, в среднем за 675 дней. Однако в 2010-х годах сроки резко выросли до 918 дней. В то же время в Китае и на Тайване темпы строительства, наоборот, ускорились. Эксперты объясняют такую ситуацию в США избыточным и запутанным регулированием отрасли.



Проверки и согласования требуются на трёх уровнях: федеральном, штатов и местном. Кроме того, отдельные регуляторы, такие как природоохранные организации, наделены широкими полномочиями и могут существенно затягивать процесс строительства. В итоге крупные компании, такие как Intel, Samsung и TSMC, вынуждены переносить сроки запуска своих новых заводов в США на годы вперёд.



Между тем в Китае наблюдается прямо противоположная картина. Если в 1990-х годах там было построено лишь 14 полупроводниковых предприятий, то в 2000-х уже 75, а в 2010-х 95. Страна стремительно наращивает производственные мощности и уже обогнала США по числу фабрик.



Чтобы исправить ситуацию, эксперты рекомендуют сделать для полупроводниковой промышленности исключения из общих правил регулирования строительства. Необходимо убрать избыточные требования и упростить процедуры согласования на всех уровнях власти. В противном случае США будет сложно конкурировать с быстрорастущими азиатскими рынками в сфере производства микросхем.



Отставание уже сейчас заметно. Если раньше США лидировали в полупроводниковых технологиях, то сейчас вынуждены импортировать большую часть необходимых микросхем из Азии. Это создаёт риски для национальной безопасности и технологической независимости.



Кроме того, чрезмерное регулирование тормозит не только строительство новых предприятий, но и модернизацию уже действующих. А в условиях быстрых технологических изменений в отрасли это критически важно для поддержания конкурентоспособности.



Таким образом, для ускоренного развития собственной полупроводниковой промышленности США необходим комплекс мер. Это и финансовые стимулы в виде налоговых льгот, субсидий, грантов на НИОКР. И снятие бюрократических барьеров путём упрощения процедур получения разрешений для строительства и расширения производства.



Без системных усилий по поддержке отрасли США рискуют окончательно утратить передовые позиции в сфере микроэлектроники и цифровых технологий. А это будет иметь далеко идущие последствия для всей американской экономики и общества.