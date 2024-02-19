Компания Google продолжает совершенствовать интерфейс и функциональность своих офисных приложений - Документов, Таблиц и Презентаций. Недавно в мобильной версии этих сервисов для планшетов на ОС Android появилась удобная боковая панель форматирования.

Ранее все опции форматирования текста и других объектов в Документах, Таблицах и Презентациях отображались в панели инструментов, которая зачастую перекрывала часть рабочей области. Теперь же появилась отдельная кнопка для вызова боковой панели "Формат", которая размещается справа от документа и не мешает работе с текстом или другим контентом, сообщает сайт 9to5google.



Эргономичный дизайн боковой панели позволяет разместить гораздо больше опций форматирования, чем в стандартной панели инструментов. Здесь доступны настройки межстрочного интервала, колонок, выравнивания и прочих параметров. При этом панель остается открытой во время редактирования документа, предоставляя мгновенный доступ к нужным инструментам.



По словам разработчиков Google, новый подход к организации элементов управления форматированием "сокращает количество нажатий, необходимых для настройки текста, таблиц, изображений и других объектов". Действительно, теперь намного проще и быстрее отформатировать документ или презентацию в соответствии с нужным дизайном.



Боковая панель форматирования уже доступна в мобильных приложениях Документов, Таблиц и Презентаций Google для планшетов Android. В ближайшие недели она появится у всех пользователей.



Кроме того, в веб-версии Google Презентаций реализована новая функция замены фона слайда изображением перетаскиванием. Если навести курсор на пустую область слайда и перетащить туда картинку с рабочего стола, из библиотеки контента или другой веб-страницы, она автоматически будет установлена в качестве фона. Это еще больше упрощает и ускоряет создание профессионально выглядящих презентаций.



Таким образом, Google последовательно оптимизирует интерфейс и повышает удобство работы в своих облачных офисных инструментах. А новая боковая панель форматирования в мобильных приложениях еще один шаг к повышению продуктивности и удобства редактирования документов на планшетах. Пользователи теперь могут гораздо быстрее находить нужные опции форматирования и применять их, не отвлекаясь на поиски инструментов в разных меню. А функция замены фона в Презентациях позволит создавать визуально привлекательные слайды за считанные секунды.