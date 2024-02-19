Роботизация в строительстве решает проблему нехватки рабочих рук.

Строительная отрасль является одной из самых перспективных сфер для внедрения робототехники и автоматизации. Это связано с тем, что строительство очень трудоемкий процесс, требующий выполнения большого объема однообразной и утомительной работы.

Однако до недавнего времени роботизация строительства находилась достаточно в неподвижном состоянии. Ситуация стала меняться с появлением стартапов, разрабатывающих решения для автоматизации отдельных строительных процессов при помощи роботов.



Одним из таких стартапов является голландская компания Monumental. Ее специализация - роботы, способные самостоятельно класть кирпичную кладку. Это позволяет значительно ускорить процесс возведения кирпичных стен и снизить нагрузку на строителей.



Роботы Monumental представляют собой комплексное решение. Сперва автономная тележка подвозит поддоны с кирпичами к месту кладки. Затем другой робот наносит раствор на поверхность и укладывает кирпичи согласно заданному алгоритму.



Monumental уже реализовал ряд пилотных проектов в Нидерландах. Например, при помощи своих роботов компания возвела 15-метровый фасад офисного здания. Также налажено сотрудничество с 25 строительными подрядчиками.



Успехи стартапа привлекли внимание инвесторов. Monumental получил финансирование в размере 25 млн долларов от таких фондов, как Plural и Hummingbird. Это позволило компании расширить производство и адаптировать технологию для работы с разными типами кирпичей и блоков. По словам основателя Monumental, их роботы сочетают человеческий опыт и эффективность машин.



Таким образом, появление подобных решений означает новый этап в развитии строительной робототехники. Внедрение таких инноваций повысит производительность и безопасность работ, а также снизит их стоимость. Можно предположить, что в будущем роботизированные комплексы полностью заменят людей при кирпичной кладке и других трудоемких строительных процессах.