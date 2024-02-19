Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Голландский стартап Monumental разработал роботов для кладки кирпичей
Роботизация в строительстве решает проблему нехватки рабочих рук.

реклама

Строительная отрасль является одной из самых перспективных сфер для внедрения робототехники и автоматизации. Это связано с тем, что строительство очень трудоемкий процесс, требующий выполнения большого объема однообразной и утомительной работы.

Однако до недавнего времени роботизация строительства находилась достаточно в неподвижном состоянии. Ситуация стала меняться с появлением стартапов, разрабатывающих решения для автоматизации отдельных строительных процессов при помощи роботов.

Одним из таких стартапов является голландская компания Monumental. Ее специализация - роботы, способные самостоятельно класть кирпичную кладку. Это позволяет значительно ускорить процесс возведения кирпичных стен и снизить нагрузку на строителей.

Роботы Monumental представляют собой комплексное решение. Сперва автономная тележка подвозит поддоны с кирпичами к месту кладки. Затем другой робот наносит раствор на поверхность и укладывает кирпичи согласно заданному алгоритму.

Monumental уже реализовал ряд пилотных проектов в Нидерландах. Например, при помощи своих роботов компания возвела 15-метровый фасад офисного здания. Также налажено сотрудничество с 25 строительными подрядчиками.

Успехи стартапа привлекли внимание инвесторов. Monumental получил финансирование в размере 25 млн долларов от таких фондов, как Plural и Hummingbird. Это позволило компании расширить производство и адаптировать технологию для работы с разными типами кирпичей и блоков. По словам основателя Monumental, их роботы сочетают человеческий опыт и эффективность машин.

Таким образом, появление подобных решений означает новый этап в развитии строительной робототехники. Внедрение таких инноваций повысит производительность и безопасность работ, а также снизит их стоимость. Можно предположить, что в будущем роботизированные комплексы полностью заменят людей при кирпичной кладке и других трудоемких строительных процессах.

#роботы #роботы на службе человека #monumental #роботы в строительстве
+
Написать комментарий (0)
1X: Роботы-гуманоиды с чипами ИИ от OpenAI могут выполнять несложные задачи
Роботы-уборщики «Пиксель» продолжат работу в Москве
Monumental привлекла инвестиции на $25 млн для внедрения в строительный сектор роботов-строителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
1
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
32
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
4
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
8
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
6
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
Компания Solarpappel разработала и запатентовала уникальную конструкцию солнечных панелей
1
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
31
MIT Technology Review: микроорганизмы используют углекислый газ для создания авиационного топлива
1
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
32
Генсек НАТО верит в то, что поддержка США Украины сдерживает Китай от «вторжения» на Тайвань
5
Иран представил новейшую систему ПВО собственного производства
+
Military Watch: Ракета Х-59МК2 для истребителя пятого поколения Су-57 впервые применена на Украине
1
ВКС РФ использовали на Украине "квадратную" ракету Х-69 – новейший аналог зарубежной Storm Shadow
6
Между Саратовом и Энгельсом могут построить тоннель для борьбы с пробками
7
Microsoft обновила Edge, прекратив несанкционированный импорт из Chrome
+
Опубликован документ со списком оружия, которое Франция поставила Украине
2
Пиратский боевик Skull and Bones от Ubisoft получил сдержанные оценки прессы
+
Братская ГЭС выработала 1,3 трлн кВтч электроэнергии, установив рекорд для всей Евразии
3

Популярные статьи

С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
10
Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
+
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
2
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
2
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
12
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
7
О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок
4
О современном состоянии армейской авиации Польши
3

Сейчас обсуждают

Чато -- Бот
08:39
Автор, ты из Эсстонии свои опусы засылаешь? Ведь баян жуткий и древний эта твоя типа новость.
Российский военкор рассказал, что ВС РФ обнаружили стрелявшую вчера по Белгороду РСЗО RM-70 Vampire
Чато -- Бот
08:37
ДбБл...
Спикер группировки «Таврия» ВСУ заявил о частичном отводе войск из Авдеевки
Талгат Шамсутдинов
08:37
Я тоже плюсанул , но вопрос про теорию заговора гораздо глубже
RedGamingTech: Энергопотребление GeForce RTX 5090 составит 520+ Вт
kitava
08:36
Зачем эти устаревшие новости. Авдеевка по сути пала ещё позавчера. Сейчас штурмуют Ласточкино и Степовое.
Спикер группировки «Таврия» ВСУ заявил о частичном отводе войск из Авдеевки
AleksK
08:36
И вот тебе для сравнения мой ноутбук с задушенным ryzen 7 5800 в сравнении с типичным зеоном:
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
Сергей Шапов
08:35
Следует сперва посмотреть на саму концепцию игры Overwatch является шутером, но и не является им В зависимости от персонажа меняется и геймплей. Набор навыков каждого персонажа создаёт уникальный опыт...
Blizzard решила откатить часть неоднозначных изменений в Overwatch 2, внесённых свежим обновлением
Чато -- Бот
08:35
Неорганизованный драп какловояк, во главе с ылитной 3-й "навозной" бригадой, начался ещё за 2 дня до взятия нами Авдеевки, т.е. в ночь с 15 на 16 февраля. Бег свыней через поля (около ЦЭ).
Российские БПЛА засняли как проходило отступление ВСУ из Авдеевки
MUDIMbl4
08:34
Потому что в режиме макс производительности (ака бусте) он кушает все 120 Вт. Так что ваша первая фраза очень правильная.
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
unhurtable
08:32
Маски сняты окончательно - это не про помощь а про то как срубить бабла...
Франция заблокировала инициативу Евросоюза по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ
Чато -- Бот
08:32
Буду краток: ДбБл...
На Украине считают, что Авдеевка была оставлена только из-за отсутствия F-16
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем