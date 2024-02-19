Дисплей будет состоять из трех секций - центральной стационарной и двух боковых.

Компания Lenovo запатентовала концепцию ноутбука с расширяемым сверхшироким и изогнутым дисплеем. Эта инновация может полностью изменить принципы конструирования мобильных компьютеров.

Традиционно ноутбуки оснащались плоскими дисплеями, размеры которых соответствовали габаритам корпуса. Однако в последнее время на рынке настольных ПК появилось множество мониторов нестандартных форм-факторов - изогнутых, сверхшироких, сверхвысоких. Эта тенденция до недавнего времени не затрагивала сегмент ноутбуков, который оставался довольно консервативным в плане дизайна.



Первой ласточкой стал концепт-ноутбук Razer Project Valerie с тремя встроенными дисплеями, который демонстрировал возможности сверхширокоформатного просмотра контента на мобильном ПК. Однако этот продукт так и не вышел в серийное производство. Теперь же Lenovo решила пойти дальше и разработала принципиально новую конструкцию ноутбука со раскладывающимся дисплеем.



Согласно патентным документам, дисплей будет состоять из трех секций - центральной стационарной и двух боковых. Центральная часть фиксирована и ее размеры соответствуют ширине корпуса, как в обычных ноутбуках. А вот боковые секции могут выдвигаться по специальному механизму, увеличивая общую диагональ экрана до сверхширокого формата.



Благодаря складной конструкции пользователь сможет настраивать ширину дисплея в зависимости от сценария использования. Например, для мобильной работы достаточно будет оставить только центральную часть, а для просмотра видео или работы с медиаконтентом можно будет раскрыть боковые экраны до максимума.



Еще одна интересная особенность запатентованной Lenovo концепции, это изогнутая форма боковых дисплеев. Они позволят создать эффект панорамного обзора и более комфортного погружения при просмотре широкоформатного контента. Аналогичный прием уже используется в дизайне игровых мониторов, теперь он приходит и в мир ноутбуков.