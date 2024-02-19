Graphcore попытается найти поддержку у зарубежных инвесторов, но без разрешения властей ничего не получится.

Британский стартап Graphcore, разрабатывающий чипы для искусственного интеллекта, оказался на грани банкротства. Компания, основанная в 2016 году, привлекла более $700 млн инвестиций, и в 2020 году оценивалась почти в $3 млрд. Однако в прошлом году ее выручка упала на 46%, а убытки продолжали расти, сообщает The Telegraph.

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Изображение: @Freepik

Причины проблем Graphcore кроются в высокой конкуренции на рынке чипов для ИИ. Такие компании, как Nvidia, Intel и AMD, инвестировали гораздо больше средств в разработку и производство, а Graphcore не смогла предложить продукт, превосходящий решения конкурентов. К тому же, ей пришлось уйти с китайского рынка из-за санкций.В начале 2023 года у Graphcore закончились свободные средства и компания объявила о поиске новых инвесторов. Переговоры велись с британскими и зарубежными фондами, включая SoftBank и OpenAI. Однако инвесторы не спешат вкладывать в Graphcore сотни миллионов долларов, понимая риски.Чтобы привлечь средства, Graphcore готова продать часть активов иностранным инвесторам, что, однако, вызывает опасения британских властей в плане национальной безопасности. Любая сделка с зарубежными компаниями потребует одобрения правительства.Ситуация Graphcore иллюстрирует, насколько сложно конкурировать в сфере чипов для ИИ. Даже привлечение сотен миллионов долларов не гарантирует успеха. Для создания передовых решений требуются колоссальные инвестиции в НИОКР и производство.Эксперты отмечают, что маловероятно, что Graphcore удастся привлечь необходимый объем финансирования для продолжения конкуренции с технологическими гигантами. Скорее всего, компании придется продать часть бизнеса или вовсе прекратить самостоятельное существование. Этот случай демонстрирует, насколько агрессивна конкуренция в сфере чипов для ИИ. Даже хорошая технология и сотни миллионов долларов не гарантируют выживания стартапа в этой отрасли.