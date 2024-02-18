Новое лицензионное соглашение Reddit позволит использовать контент сайта для обучения ИИ. Имя разработчика пока держится в секрете.

Reddit, один из крупнейших в мире сайтов, где пользователи делятся контентом и общаются в сообществах по интересам, заключил многомиллионную сделку с неизвестной компанией, специализирующейся на искусственном интеллекте. Согласно источникам, сумма контракта составляет 60 миллионов долларов в год, сообщает Bloomberg.

В рамках соглашения Reddit предоставит доступ к огромным объемам пользовательского контента, размещенного на платформе, для нужд обучения модели искусственного интеллекта партнерской компании. При этом сама компания, с которой заключена сделка, пока не называется. Известно лишь, что это крупный игрок на рынке технологий ИИ.



По замыслу сторон, данное соглашение может стать примером для будущих контрактов подобного рода. Это означает, что Reddit, вероятно, готов подписывать аналогичные сделки и с другими разработчиками систем искусственного интеллекта.



Такая стратегия вполне логична на фоне планируемого в ближайшие месяцы IPO Reddit. Выход на фондовый рынок и получение статуса публичной компании позволит привлечь значительные инвестиции, необходимые для дальнейшего развития. По оценкам, стоимость Reddit после IPO может составить 5 миллиардов долларов.



Заключение многомиллионных контрактов с компаниями искусственного интеллекта способно заинтересовать потенциальных инвесторов. Это доказывает, что у Reddit есть дополнительные, помимо рекламы, источники дохода, причем с хорошими перспективами роста.



Напомним, что в прошлом году Reddit начал взимать плату за доступ к API платформы. Это решение было принято после того, как обнаружилось, что некоторые компании, разрабатывающие языковые модели искусственного интеллекта, активно скачивают контент с Reddit для нужд обучения своих систем.



Теперь же сам Reddit будет извлекать выгоду из предоставления доступа к данным для развития технологий ИИ. Пока неясно, какую именно компанию удалось привлечь и какие конкретно продукты на основе искусственного интеллекта планируется разработать.



