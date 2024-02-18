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Nivan
Vivo представила бюджетный смартфон Y100t 5G с зарядкой 120 Вт и дисплеем 120 Гц
Мощный Dimensity 8200 от MediaTek с емкостью аккумулятора 5000 мАч.

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Компания Vivo представила новую модель смартфона Vivo Y100t, ориентированную на китайский рынок. Это устройство дополняет линейку Y100, к которой относятся модели Y100 и Y100i, выпущенные в прошлом году. В отличие от Y100 и Y100i, работающих на чипсетах Snapdragon 695 и Dimensity 6020 соответственно, Y100t оснащен более производительным процессором Dimensity 8200 от MediaTek. 

Дисплей Vivo Y100t 5G имеет диагональ 6,64 дюйма по технологии IPS с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3 ГГц, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Он поддерживает 5G-сети и обеспечивает высокую скорость работы смартфона и мультимедийных приложений.

Память в Vivo Y100t 5G представлена в двух вариантах: 8/256 Гб и 12/512 Гб. Присутствует также виртуальная оперативная память объемом 8 Гб, которая расширяет возможности оперативной памяти объемом 8 или 12 Гб. Предустановленная операционная система - OriginOS Ocean на базе Android.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт, позволяющая полностью зарядить батарею менее чем за 30 минут. Основная камера Vivo Y100t 5G состоит из 64-мегапиксельного модуля с оптической стабилизацией изображения и 2-мегапиксельного датчика глубины для портретной съемки. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Дополнительные функции смартфона включают NFC, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, аудиоразъем 3.5 мм. Размеры корпуса составляют 164,58 x 75,8 x 8,79 мм при весе 200 г. Цветовые варианты: белый и синий. По сути, Vivo Y100t представляет собой модификацию прошлогодней модели iQOO Z8x, которая дебютировала с чипсетом Snapdragon 782G. Помимо разных процессоров, обе модели имеют практически идентичные характеристики и дизайн.

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Выпуск Vivo Y100t с новым чипсетом Dimensity 8200 позволит расширить линейку смартфонов компании в среднем ценовом сегменте. Более производительный процессор и поддержка 5G сделают это устройство привлекательным выбором для пользователей, ищущих оптимальное соотношение цены и возможностей.

Цена и дата начала продаж Vivo Y100t 5G на данный момент не объявлены. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в Китае 23 февраля по предзаказу на официальном сайте Vivo и крупных торговых площадках JD.com и Tmall.

Также Vivo планирует выпустить Y100t и на других региональных рынках под названием Vivo Y100 GT. Это позволит компании укрепить свои позиции в сегменте доступных 5G-смартфонов, а благодаря сочетанию производительного чипсета, быстрой зарядки, хорошего дисплея и камеры, Vivo Y100t имеет все шансы стать популярной моделью.

#смартфоны 2024 #vivo y100t 5g
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