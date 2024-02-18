Китайское законодательство обязвает все 5G смартфоны поддерживать технологию RCS.

Как сообщает сайт 9to5google, Apple планирует поддерживать универсальный профиль RCS (Rich Communication Services) в iOS, начиная с 2024 года. Это позволит значительно улучшить обмен сообщениями между пользователями iPhone и смартфонов на базе Android. Однако, по мнению эксперта Джона Грубера (John Gruber), основной причиной такого решения Apple может быть давление со стороны китайских регуляторов.

Дело в том, что в июле 2023 года Министерство промышленности и информационных технологий КНР опубликовало проект новых правил, касающихся смартфонов 5G. В частности, согласно этим правилам, все новые 5G смартфоны, выходящие на китайский рынок, должны будут поддерживать технологию RCS для расширенного обмена сообщениями. Переходный период составит 6 месяцев.



Таким образом, Apple придется подстраиваться под это требование, чтобы продолжать продавать новые модели iPhone в Китае. В противном случае им грозят санкции со стороны регуляторов. Даже для такой крупной компании потеря китайского рынка была бы ощутимым ударом.



В чем же преимущество технологии RCS и почему Китай настаивает на ее внедрении? Дело в том, что RCS позволяет значительно расширить возможности обмена сообщениями между разными платформами и устройствами. Это включает отправку медиафайлов в высоком качестве, групповые чаты, индикаторы прочтения и прочие полезные опции.



Google уже активно продвигает RCS в своей экосистеме Android и призывает Apple поддержать этот стандарт. Со своей стороны, Apple пока заявляла о планах работать над внедрением надежного сквозного шифрования в RCS.



Исходя из всего этого, вполне вероятно, что именно давление Китая заставило Apple пойти на поддержку RCS в iOS. Пока неясно, появится ли RCS в следующей версии iOS 17 или же в iOS 18, которая выйдет осенью 2024 года. Но можно предположить, что Apple будет действовать максимально оперативно, чтобы уложиться в сроки, обозначенные китайским регулятором.