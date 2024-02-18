Но не все производители чипов показали положительную динамику.

Рынок полупроводниковых компонентов в четвертом квартале 2023 года продемонстрировал рост выручки производителей на 8,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Это стало первым положительным результатом за последние пять кварталов, и данный факт эксперты расценили как сигнал к восстановлению отрасли в текущем году.



Изображение: @Samsung Electronics

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По данным ресурса SemiWiki, собирающего статистику мирового рынка полупроводников, рост выручки в 8,4% в четвертом квартале 2023 года стал вторым по величине с 2003 года. Главным источником роста выступил сегмент микросхем памяти на фоне высокого спроса на оперативную память для ускорителей.Крупнейшие производители памяти Samsung, SK Hynix и Micron увеличили квартальную выручку на 49%, 24,1% и 17,9% соответственно. В то же время 12 ключевых компаний полупроводниковой отрасли, вне сегмента памяти, показали средний рост выручки лишь на 4%. Среди лидеров выделяются MediaTek с ростом на 17,7%, Qualcomm на 14,2% и Nvidia примерно на 10%. Однако многие крупные чипмейкеры, такие как Infineon, Texas Instruments и Analog Devices, продемонстрировали снижение выручки.В первом квартале 2024 года ожидается дальнейший рост выручки производителей памяти на фоне сохраняющегося спроса. Большинству другим компаний эксперты прогнозируют спад из-за переизбытка предложения и сезонного снижения спроса.Разнонаправленная динамика наблюдается и на рынках конечных устройств. так в 2024 году ожидается рост спроса на чипы для смартфонов и ПК после прошлогоднего спада, а в автомобильном сегменте, наоборот, предсказывается замедление роста из-за насыщения рынка.В целом аналитики прогнозируют умеренный рост мирового рынка полупроводников на уровне 13-17% по итогам 2023 года. Основным драйвером по-прежнему останется сегмент микросхем памяти с ожидаемым ростом выручки более 40%.