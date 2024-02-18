Основными покупателями самосборных ПК являются геймеры и разработчики.

Российский рынок персональных компьютеров переживает серьезные изменения. В условиях санкций и логистических ограничений резко вырос спрос на компьютеры, собранные кустарным способом прямо в магазинах или на радиорынках.

По данным отчета одной из компаний-партнеров производителей электроники, в 2023 году доля таких "самосборных" ПК достигла 20% от всего объема продаж настольных компьютеров в России, что эквивалентно примерно 260 тысячам устройств. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял всего 11%.



Такой рост обусловлен в первую очередь остановкой поставок брендовых компьютеров из-за рубежа. Как отмечает аналитик Эльдар Муртазин, по параллельному импорту по-прежнему завозится значительное количество ноутбуков, однако с настольными ПК ситуация иная. Их нишу активно занимают местные сборщики, чья продукция порой даже дешевле известных брендов.



Основными покупателями таких компьютеров являются геймеры, удаленные специалисты, представители творческих профессий и малого бизнеса. Им нужна мощная производительная система, способная решать ресурсоемкие задачи, причем зачастую они сами приносят нужные комплектующие.



Статистика крупнейших торговых площадок подтверждает растущий интерес к самосборным ПК. На Авито их продажи выросли почти на 70%, а средняя цена составила 40 тысяч рублей. На Wildberries доля таких компьютеров увеличилась на треть, а реализация отдельных компонентов для сборки еще на 40%.



Помимо готовых устройств, отмечается повышенный спрос и на комплектующие. Особенно это касается процессоров, материнских плат, систем охлаждения. Количество предложений по сборке ПК от частных мастеров тоже заметно выросло.



Однако покупка самосборного компьютера не лишена рисков. Как предупреждает эксперт Сергей Половников, подобранные наспех компоненты могут плохо работать в связке, что приведет к снижению производительности. Поэтому часто требуется помощь профессионалов.



Таким образом, рынок настольных ПК в России претерпевает серьезную трансформацию. Традиционные поставщики уступают место локальным сборщикам, предлагающим более доступные по цене и гибкие по конфигурации решения.

Хотя потребители и экономят на покупке, им приходится идти на компромиссы в плане совместимости комплектующих и рисковать производительностью системы. Чтобы этого избежать, многие обращаются за помощью к профессиональным сборщикам, сообщает газета "Известия".



В целом новая реальность открывает дополнительные возможности для развития отечественного рынка компьютеров. Появляются новые игроки, растет конкуренция, появляются рабочие места. Однако многое будет зависеть от того, смогут ли российские бренды и локальные сборщики обеспечить надлежащее качество продукции при приемлемых ценах.