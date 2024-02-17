Причиной переноса стало намерение Nintendo усилить линейку стартовых игр за счет собственных хитов.

По сообщениям бразильского издания OX do Controle, выход преемника Nintendo Switch запланирован на первый квартал 2025 года. Эту информацию уже подтвердили VideoGameChronicles, EuroGamer и Bloomberg. Согласно всем этим источникам, выход консоли следующего поколения переносится с первоначально запланированного конца 2024 года.

Инсайдерская информация поступила от игровых издательств, которым сообщили о задержке выхода новой консоли. Сведения указывают на то, что одной из причин сдвига сроков стало намерение Nintendo усилить линейку запуска за счет более привлекательных эксклюзивных игр собственной разработки. По данным VCG, Nintendo официально проинформировала сторонних разработчиков о внутреннем переносе даты выхода следующего поколения консоли.

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В прошлом году VCG также сообщал, что Switch 2 был продемонстрирован с запуском демо Unreal Engine 5. По закрытым показам, портативная консоль якобы могла запускать демку The Matrix Awakens с включенной технологией NVIDIA DLSS.

О поддержке DLSS давно ходит слухи, учитывая, что текущее поколение Switch основано на железе NVIDIA. Ранее сообщалось, что подключенная к док-станции Switch 2 сможет запускать игры в 4К с использованием DLSS.

Напомним, вышедший в 2017 году нынешний Switch использует устаревшую архитектуру NVIDIA Maxwell, не поддерживающую DLSS. Однако текущее поколение консоли уже применяет другие современные технологии апскейлинга, например AMD FSR 2.1 в игре No Man’s Sky.

По последним сведениям, в Switch 2 может использоваться процессор Tegra T239, основанный на 8-нм техпроцессе Samsung. Этот чип якобы имеет 1536 CUDA ядер на архитектуре Ampere, и недавно Digital Foundry выпустили интересное видео с оценкой возможной производительности такого процессора.