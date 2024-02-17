Заявлены эффективная система охлаждения и регулируемые режимы мощности, а также поддержка до 64 ГБ высокоскоростной памяти LPDDR5.

Рынок мини-ПК продолжает активно развиваться, предлагая пользователям все более компактные и производительные решения. Одной из последних новинок стал мини-ПК GEM10 от китайского производителя AOOSTAR. Несмотря на то, что эта компания пока малоизвестна на мировом рынке, их новая разработка выглядит весьма интересно.

В основе GEM10 лежит 8-ядерный гибридный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, выполненный по 7 нм техпроцессу и имеющий встроенный графический чип Radeon 780M. Процессор может работать в диапазоне тактовых частот 3,8-5,1 ГГц и обладает кэш-памятью 3 уровня объемом 16 МБ. Благодаря энергоэффективной архитектуре Zen 4 ядра и поддержке технологии OCULink, этот чип отлично подходит для компактных систем.



Корпус GEM10 изготовлен из алюминия методом ЧПУ-фрезерования и имеет объем всего 0,6 литра при габаритах 10,7 x 10,7 x 6 см. Это позволяет отнести его к самым компактным представителям мини-ПК на рынке. При этом система охлаждения Glacier 2.5 с тремя режимами производительности (28/35/45 Вт) обеспечивает эффективный теплоотвод и низкий уровень шума менее 40 дБА.



GEM10 поддерживает до 64 ГБ высокоскоростной памяти LPDDR5-6400, которую можно разогнать до 7500 МГц. Для хранения данных предусмотрено три слота под накопители NVMe 4.0 x4. Для сетевых подключений используются два порта Ethernet 2,5 Гбит/с от Intel, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.



Из разъемов присутствуют два HDMI 2.1, один USB 4 с поддержкой Power Delivery, четыре USB 3.2 Gen 2, а также специальный порт OCuLink. Последний позволяет подключать к GEM10 внешние видеокарты или дополнительные NVMe-накопители для расширения возможностей системы. Питание мини-ПК осуществляется от внешнего блока питания мощностью 100 Вт через разъем 19 В.



Базовая стоимость GEM10 с 32 ГБ ОЗУ и без накопителей составляет 549 долларов, что делает его конкурентоспособным решением на рынке компактных и производительных ПК.