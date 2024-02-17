Beond первой предложит пассажирам VR-гарнитуры в полете. Услуга будет доступна на рейсах авиакомпании на Мальдивы, где базируется ее хаб.

Недавно открывшаяся премиальная авиакомпания Beond анонсировала, что начиная с июля 2024 года будет предлагать пассажирам в аренду гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro для "захватывающего развлечения в полете". Эта услуга будет доступна на рейсах авиакомпании на Мальдивы, где базируется ее хаб.

Как заявил генеральный директор Beond Теро Таскила (Tero Taskila), Apple Vision Pro кардинально изменит развлекательные возможности в полете, и Beond гордится тем, что первой предложит эту технологию избранным пассажирам. Помимо уже существующей медиатеки фильмов и игр на борту, Vision Pro позволит погрузиться в виртуальные туры по курортам Мальдивских островов. Beond сейчас работает с местными партнерами над созданием уникального контента, который вызовет у пассажиров предвкушение отдыха еще до прилета. Это очередной шаг авиакомпании в стремлении обеспечить премиальный сервис на всех этапах путешествия.



Выход Vision Pro получил смешанные отклики публики, однако большинство сходится во мнении, что в полете эта гарнитура станет наиболее востребованным развлечением. С этим согласен и Apple, добавивший в операционную систему VisionOS специальный режим полета, стабилизирующий изображение и позволяющий комфортно смотреть кино на большом виртуальном экране.



Таким образом, авиакомпания Beond станет первопроходцем в использовании технологий дополненной реальности для развлечения пассажиров в полете. Будет интересно посмотреть, как отреагируют конкуренты Beond и последуют ли они этому примеру внедрения VR-гарнитур на борту.