Еще в августе 2020 года Apple закрыла учетные записи разработчиков Epic Games. Но теперь разработчики Fortnite считают, что постановление ЕС помогло им восстановить доступ.

Компания Epic Games одержала важную победу в своей многолетней борьбе с корпорацией Apple за права разработчиков приложений для iOS. После более чем трехлетнего запрета на доступ к своим инструментам разработки для iOS, Apple была вынуждена восстановить учетную запись Epic Games в своей программе для разработчиков.

Это стало возможным благодаря новому закону ЕС о цифровых рынках, который обязывает Apple ослабить контроль над своей мобильной экосистемой. Теперь сторонние компании смогут создавать альтернативные магазины приложений для iPhone и iPad, что ранее было строго запрещено политикой Apple.



Как заявил генеральный директор Epic Games Тим Суини, его компания планирует в 2024 году запустить магазин Epic Games Store для устройств под управлением iOS в Европе. Разработкой магазина займется специально созданное для этого подразделение Epic Games Switzerland.



Это стало возможным после того, как шведскому офису Epic был предоставлен доступ к инструментам разработки для iOS. Таким образом, Apple фактически пошла на попятную и разрешила своему оппоненту вернуться на свою платформу.



Битва Epic против монополии Apple



Конфликт между двумя компаниями бушует с 2020 года, когда Epic решила обойти комиссию App Store и предложила пользователям Fortnite совершать покупки напрямую. Разъяренная Apple не только удалила игру из App Store, но и заблокировала доступ Epic к своим инструментам разработки.



С тех пор Epic Games ведет активную борьбу против монополистической политики Apple в отношении разработчиков iOS приложений. Компания подала множество антимонопольных исков по всему миру, обвиняя Apple в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке.



Хотя американские суды встали на сторону Apple, Евросоюз занял более жесткую позицию в отношении защиты прав разработчиков и потребителей. Новый закон фактически вынудил Apple пойти на уступки и разрешить альтернативные магазины приложений в Европе.



Несмотря на одержанную победу, Epic Games не собирается останавливать свою борьбу. Компания будет добиваться аналогичных уступок от Apple и в других регионах мира. Как заявил Тим Суини, Apple до сих пор может заблокировать запуск Epic Games Store и Fortnite за пределами ЕС.



Кроме того, новый магазин приложений будет доступен только пользователям из Европы. Хотя закон о цифровых рынках обязывает Apple предоставить доступ сторонним компаниям, она отказалась распространять эти правила на другие страны.



Apple мотивирует это рисками для безопасности и конфиденциальности пользовательских данных. По ее мнению, сторонние магазины приложений могут не обеспечивать должный уровень защиты от вредоносного ПО и хакерских атак.



Однако критики считают эти опасения необоснованными и расценивают такую позицию как попытку сохранить монополию на других рынках. По их мнению, пример ЕС показывает, что сторонние магазины приложений могут безопасно функционировать и конкурировать с App Store.



Так что битва Epic Games против Apple вряд ли закончится. Компания будет стремиться к тому, чтобы аналогичные правила регулирования цифровых рынков были приняты и в других странах. А пока она сосредоточит усилия на запуске собственного магазина приложений для iPhone и iPad в Европе в 2024 году.