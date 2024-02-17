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Nivan
ASUS представила новый флагманский игровой монитор с OLED матрицей
ASUS ROG Swift на базе QD OLED разрешением 4K с частотой обновления 240 Гц.

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Компания ASUS анонсировала выход флагманского 32-дюймового игрового монитора ROG Swift OLED PG32UCDM. Эта новинка ориентирована на геймеров, которые хотят получить максимально реалистичную картинку в играх. 

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                                                                         Изображение: @ASUS

Главной особенностью монитора является использование QD-OLED матрицы разрешением 4K с частотой обновления 240 Гц. Такая комбинация позволяет отображать невероятно плавное и детализированное изображение даже в самых динамичных играх. Еще одним важным преимуществом QD-OLED технологии является рекордно низкое время отклика в 0,03 мс. Это означает практически полное отсутствие размытия движения объектов на экране.

Дополняют картинку высокие показатели контрастности в 1 500 000:1 и яркости до 1000 кд/м2 в HDR режиме. PG32UCDM также поддерживает 10-битную глубину цвета и 99% охват пространства DCI-P3. Всё это в сочетании с абсолютно чёрным цветом благодаря технологии OLED делает изображение максимально реалистичным с точной цветопередачей.

Для комфортной игры на таком большом экране в PG32UCDM реализована возможность имитации 24,5 и 27-дюймовых мониторов. Это позволит сохранить привычное соотношение сторон для фанатов динамических шутеров.

Кроме потрясающей картинки, этот монитор от ASUS обладает богатым набором игровых технологий. Это синхронизация NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro для устранения торринга и статтеринга, а также поддержка VRR. Для защиты OLED матрицы от выгорания pixels в PG32UCDM используется охлаждение на основе графеновой плёнки. Кроме того, ASUS предоставляет 3-летнюю гарантию от выгорания экрана.

Управление настройками монитора осуществляется с помощью фирменного ПО ROG DisplayWidget, которое позволяет активировать улучшение видимости в тенях и динамический прицел для шутеров. Также есть режимы оптимизации настроек OLED матрицы для разных жанров игр.

Подключение к ПК осуществляется посредством DisplayPort 1.4 и двух HDMI 2.1. Дополнительно PG32UCDM оснащён USB-C с поддержкой DP Alt Mode и питанием до 90 Вт, также есть USB-хаб и аудио разъем. Цена нового ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM составляет в районе 1299 долларов.

#asus #игровой монитор #монитор 240 гц #asus rog swift
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