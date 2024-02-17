В DK-07 встроен 30-дюймовый прозрачный OLED-дисплей.

Компания Lian Li, известный производитель компьютерных корпусов и аксессуаров, представила концепт революционного компьютерного стола DK-07 на своей недавней цифровой выставке. Этот стол объединяет в себе функциональность рабочего места и мощность полноценного игрового ПК, сообщает 3dnews.

Главной фишкой DK-07 является встроенный 30-дюймовый прозрачный OLED-дисплей от LG, расположенный под "умным" закаленным стеклом толщиной 8 мм. По нажатию одной кнопки стекло может мгновенно становиться прозрачным или матовым, открывая или закрывая экран. Такая технология позволяет использовать дисплей как полноценный второй монитор, не занимая дополнительное пространство на столе.



Внутри DK-07 можно разместить две материнские платы формата E-ATX и до четырех видеокарт длиной до 340 мм, что делает его идеальным решением для создания мощного игрового ПК или рабочей станции. Благодаря множеству слотов расширения и посадочных мест под накопители, внутреннее пространство можно максимально насытить компонентами.



Для эффективного охлаждения имеется поддержка установки различных радиаторов и до 15 вентиляторов по периметру корпуса. Также можно собрать два независимых контура водяного охлаждения для каждой системы.



Справа от встроенного ПК расположен отсек с выдвижными ящиками для хранения мелочей вроде запасных кабелей и аксессуаров. Слева интегрирован многофункциональный хаб с USB-портами, беспроводной зарядкой для смартфонов и даже розеткой. Там же находится выдвижной подстаканник с функцией охлаждения напитков.



На передней панели DK-07 размещены дополнительные разъемы для подключения периферии, что упрощает доступ к ним во время игры или работы. Концепт Lian Li DK-07 объединяет в себе все необходимое для комфортной работы и игр - мощный ПК, большой дисплей, множество портов и удобное хранение. При этом стол выглядит как единое целое, а не громоздкое нагромождение техники. Пока компания не сообщила, поступит ли DK-07 в продажу.



